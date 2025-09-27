Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje dronai sutrikdė 7 lėktuvų skrydžius

2025-09-27 09:32 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-09-27 09:32

Penktadienį Vilniuje draudžiamose vietose fiksuoti trys dronai, jie sutrikdė septynių lėktuvų skrydžius. 

Dronai. BNS Foto

Penktadienį Vilniuje draudžiamose vietose fiksuoti trys dronai, jie sutrikdė septynių lėktuvų skrydžius. 

REKLAMA
5

Už neatsakingą bepiločių leidimą gresia ir administracinė, ir baudžiamoji atsakomybė, įspėjo „Oro navigacija“.

Viešojo saugumo tarnyba penktadienį Vilniuje fiksavo tris draudžiamus dronų skrydžius oro uosto apylinkėse.

Ne pirmas kartas

Dėl šios neteisėtos veiklos buvo paveikti septyni skrydžiai: keturi orlaiviai vėlavo išvykti, trys vėlavo atvykti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai ne pirmas kartas, kuomet dėl civilinių bepiločių orlaivių sutrikdomas oro uosto darbas. Ankstesniais atvejais du orlaiviai leidosi alternatyviuose oro uostuose“, – pažymi „Oro navigacija“, jos komentarą perdavė Nacionalinis krizių valdymo centras.

REKLAMA
REKLAMA

Anot „Oro navigacijos“, už bendrus bepiločių naudojimo taisyklių pažeidimus numatytos baudos siekia nuo 500 iki 1000 eurų, prasižengus pirmąjį kartą, ir nuo 1000 iki 1500 eurų su drono konfiskavimu – už pakartotinį pažeidimą.

REKLAMA

Už skraidymą draudžiamose zonose gresia bauda nuo 400 iki 800 eurų su įrangos konfiskavimu. Pakartotinai prasižengus – nuo 800 iki 1200 eurų ir drono konfiskavimas.

„Tokiais atvejais, kokie fiksuoti penktadienį, gali būti taikoma ir baudžiamoji atsakomybė dėl saugos ir saugumo pažeidimų bei aviakompanijų ieškiniai dėl sutrikdytų skrydžių“, – pabrėžė „Oro navigacija“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų