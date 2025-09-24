Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Viename pagrindinių JK oro uostų – sustabdyti skrydžiai: kilo gaisras

2025-09-24 10:12 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 10:12

Šį rytą Stanstedo oro uoste kilus gaisrui buvo laikinai sustabdyti išvykstantys skrydžiai, pranešė dienraštis „The Mirror“.

Oro uostas (nuotr. Elta)

0

Oro uostas, kuriame yra įsikūrusios oro linijos „Jet2.com“, „Ryanair“ ir „TUI Airways“, pranešė, kad dėl nedidelio gaisro, apie 3.30 val. ryto vietos laiku kilusio išvykstantiems keleiviams skirtame salone „Escape Lounge“, buvo uždarytas saugumo patikros skyrius.

Kilus gaisrui, iš oro uosto buvo evakuoti keleiviai. Paskiau gaisrą pavyko užgesinti, tačiau lėktuvai iš oro uosto kol kas išskristi negali, paaiškino atstovas spaudai.

Oro uosto pranešime teigiama, kad „daugiausiai dėmesio skirsime sveikatai ir saugai“.

Kol kas neaišku, kada Stanstedo oro uosto saugumo patikros skyrius vėl pradės veikti.

