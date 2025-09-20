Trakų rajone atvira liepsna dega namas

Šiandien 14.48 val. Bendrajame pagalbos centre skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Trakų r.,. Onuškio sen., Taučionių k., Taučionių g. atvira liepsna dega namas.
Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai.
