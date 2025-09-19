Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijoje hakeriai nulaužė antro pagal dydį oro uosto svetainę

2025-09-19 11:54 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-19 11:54

Sankt Peterburgo oro uostas pranešė, kad buvo įsilaužta į jo interneto svetainę, skelbia „Sky news“.

Chaosas Rusijos oro uostuose (nuotr. SCANPIX)

Sankt Peterburgo oro uostas pranešė, kad buvo įsilaužta į jo interneto svetainę, skelbia „Sky news“.

REKLAMA
0

Pulkovo oro uostas, esantis antrame pagal dydį Rusijos mieste, dar neatskleidė įsilaužimo priežasties.

Šis oro uostas yra antras pagal keleivių srautą Rusijoje.

Primename, kad neseniai buvo įvykdyta hakerių ataka prieš Rusijos aviakompaniją „Aeroflot“. Skelbiama, kad kai kurie įmonės darbuotojai nesilaikė elementarių slaptažodžių saugumo taisyklių.

Pasak hakerių, kartu su kolegomis iš „Silent Crow“ jie „daug mėnesių buvo prisijungę prie „Aeroflot“ korporatyvinio tinklo ir plėtojo prieigą“.

Jų teigimu, sėkmingą įsibrovimą daugiausia lėmė tai, kad dalis darbuotojų ignoravo pagrindinius saugumo reikalavimus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų