Rusijoje hakeriai nulaužė antro pagal dydį oro uosto svetainę

Pulkovo oro uostas, esantis antrame pagal dydį Rusijos mieste, dar neatskleidė įsilaužimo priežasties.
Šis oro uostas yra antras pagal keleivių srautą Rusijoje.
Primename, kad neseniai buvo įvykdyta hakerių ataka prieš Rusijos aviakompaniją „Aeroflot“. Skelbiama, kad kai kurie įmonės darbuotojai nesilaikė elementarių slaptažodžių saugumo taisyklių.
Pasak hakerių, kartu su kolegomis iš „Silent Crow“ jie „daug mėnesių buvo prisijungę prie „Aeroflot“ korporatyvinio tinklo ir plėtojo prieigą“.
Jų teigimu, sėkmingą įsibrovimą daugiausia lėmė tai, kad dalis darbuotojų ignoravo pagrindinius saugumo reikalavimus.
