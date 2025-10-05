Dėl trikdžių Vilniaus oro uoste paveikta dešimtys skrydžių, palietė 6 tūkst. keleivių

„Naktį iš spalio 4-osios į 5-ąją Vilniaus oro uoste buvo laikinai uždaryta oro erdvė ir sustabdytas orlaivių eismas. Apie 22.16 val. buvo gauta informacija apie galimą oro balionų seriją Vilniaus oro uosto kryptimi, todėl, siekiant užtikrinti skrydžių saugą, buvo priimtas sprendimas taikyti laikinus apribojimus“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Vilniaus oro uostas.
Anot jo, oro erdvė buvo atidaryta 4.50 val.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas portalui LRT.lt patvirtino, kad apie 2 val. nakties Vilniaus oro uosto kryptimi iš viso skrido 13 kontrabandinių balionų.
Savo ruožtu Lietuvos oro uostai (LTOU) sekmadienio rytą informavo, kad dalis skrydžių dieną gali vėluoti.
„Šiuo metu Vilniaus oro uosto operacijos atnaujintos. Dalis išvykstančių skrydžių gali vėluoti dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos. Keleiviai, kurių skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami nevykti į oro uostą ir susisiekti su oro bendrovėmis dėl tolimesnės informacijos“, – rašoma LTOU pranešime.
Anot LTOU atstovo Tado Vasiliausko, laikini apribojimai sutrikdė 30 suplanuotų skrydžių.
Dėl šių laikinų apribojimų buvo paveikti tiek atvykstantys, tiek išvykstantys skrydžiai – dalis jų buvo atšaukti. Iš viso apribojimai palietė apie 30 skrydžių ir beveik 6 tūkst. keleivių“, – sekmadienio rytą informavo LTOU atstovas.
Jis pažymėjo, kad dėl apribojimų skrydžių vėlavimai gali būti fiksuojami ir dienos eigoje.
