Lenkų orų modeliai rodo – netrukus Lietuvą užguls audra: štai kuriems rajonams bus blogiausia

Remiantis lenkų orų radarais, ketvirtadienio dieną vyraus gana šilti orai. Štai apie 13 valandą prognozuojama, jog Vilniuje laikysis apie 18-19 laipsnių šiluma. Panaši temperatūra laikysis ir Kaune, kur termometrų stulpeliai svyruos tarp 17-18 laipsnių šilumos.

Vėsiau bus pajūryje, kur dabartiniais duomenimis temperatūra laikysis tarp 11-13 laipsnių šilumos.

Tiesa, jau nuo 13 valandos, remiantis lenkų orų radarais, iš pietryčių pusės Lietuvą pasieks lietingi orai, kurie įsivyraus beveik visoje rytinėje ir vidurio Lietuvos dalyse.

Štai nuo 17 valandos lyti turėtų Vilniaus rajone, Šalčininkuose, Pabradėje. Itin stiprus lietus su perkūnija numatomas Kėdainiuose, Panevėžyje, Kupiškyje, o kiek silpniau lis Raseiniuose, Laukuvoje.

Tuo metu Vilniuje ir aplinkiniuose rajonuose pūs nežymūs pietiniai ir rytiniai vėjai, kurių greitis sieks apie 5-9 m/s.

Žymiai stipresni vėjo gūsiai pasireikš vidurio ir Šiaurės Rytų Lietuvoje. Štai Kaune ir aplinkiniuose rajonuose numatoma, kad vėjo greitis sieks apie 12-17 m/s. O Ukmergėje, Anykščiuose ir kituose aplinkiniuose rajonuose vėjo gūsiai gali siekti 14-18 m/s.

Penktadienis bus vėsesnis

Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį krituliai nesitrauks. Štai apie 2-4 val. nakties lietus numatomas Vidurio, Pietų, Rytų ir Šiaurės Lietuvoje. Nežymiai palis ir dalyje Vakarų Lietuvos. Visgi vėjas jau bus kiek ramesnis ir vietomis sieks apie 1-8 m/s.

Numatoma temperatūra naktį Vilniuje ir aplinkiniuose rajonuose sieks apie 12-14 laipsnių šilumos, Kaune – 11-13 laipsnių šilumos, o Klaipėdoje – apie 8-10 laipsnių šilumos.

Penktadienio dieną numatoma, jog šiluma kiek atsitrauks iš Lietuvos. Štai apie 12 valandą dienos Vilniuje numatoma, jog vyraus apie 10-11 laipsnių šiluma. Kaune termometrų stulpeliai rodys apie 10 laipsnių šilumos, o Klaipėdoje – apie 8-10 laipsnių šilumos.

Vakarų Lietuvoje iš pietryčių pusės vyraus ir stipresnis vėjo gūsiai, kurie vietomis sieks apie 10-15 m/s. Kiek ramiau bus Vidurio ir Rytų Lietuvoje, kur vėjo stiprumas vietomis sieks apie 1-9 m/s.

Penktadienio rytą ir dieną taip pat numatomi lietūs beveik visoje Lietuvoje. Intensyviausiai lyti turėtų Šiaurinėje Lietuvos dalyje, o mažiau kritulių turėtų kliūti vakarinėje šalies dalyje. Penktadienio vakarą prognozuojama, jog lietūs turėtų trumpam atsitraukti iš Lietuvos – itin nežymiai palynoti gali tik rytinėje šalies dalyje.

Sinoptikė Elyvra Latvėnaitė savo socialiniuose tinkluose dalinasi likusios savaitės orų prognozėmis.

Ketvirtadienį, gegužės 22 d., naktį protarpiais lis, rytą ir dieną krituliai intensyvesni, kai kur su perkūnija. Vėjas: naktį pietų, pietryčių 5–10 m/s, dieną pietvakarių 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai iki 15 m/s. Naktį +6 – +12 °C (vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose), dieną +16 – +20 °C, vakaruose ir šiaurės vakaruose +11 – +15 °C.

Penktadienį, gegužės 23 d., lis, ryte ir dieną intensyviau, mažiausiai lietaus prognozuojama vakarinėje Lietuvos pusėje. Vėjas: naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį +6 – +10 °C, vakaruose ir šiaurės vakaruose +3 – +5 °C, dieną +9 – +14 °C.

Šeštadienį, gegužės 24 d., lis, gausiau naktį ir ryte, vakarinėje Lietuvos pusėje – mažiausiai kritulių arba visai be lietaus. Vėjas: naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną vakarinių krypčių 5–10 m/s. Naktį +3 – +8 °C (vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose), dieną +14 – +16 °C, rytiniuose rajonuose ir pajūryje +8 – +13 °C.

Sekmadienį, gegužės 25 d., protarpiais gali šiek tiek palyti. Vėjas pietų, pietvakarių 5–10 m/s. Naktį +3 – +6 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +12 – +17 °C.

Pirmadienį, gegužės 26 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas pietinių krypčių: naktį 4–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį +6 – +11 °C, dieną +17 – +22 °C. Antradienį, gegužės 27 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį +8 – +12 °C, dieną +17 – +22 °C. Trečiadienį, gegužės 28 d. naktį be ženklesnio lietaus, dieną gali palyti. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį +10 – +14 °C, dieną +16 – +21 °C.