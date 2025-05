Gyventojams – įspėjimas: link Lietuvos artėja audros su liūtimis ir perkūnija, štai kam klius

Kaip rašoma „Facebook“ paskyroje „Meteo.lt“, trečiadienio diena buvo be lietaus, o vakare į dalį šalies atslinko lietaus su perkūnija debesys. Daug kur trumpai palijo. Aukščiausia oro temperatūra dieną pakilo iki 20–25, vakariniame šalies pakraštyje – iki 14–19 laipsnių šilumos.

Naktį vietomis susidarė rūkas, oras atvėso iki 6–12 laipsnių šilumos. Šalnų dirvos paviršiuje nepasitaikė.

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vasaros lietus

Orų prognozė

Šiandien dieną beveik visur, daugiausia Rytų Lietuvoje, trumpi lietūs, perkūnija. Vietomis lis smarkiai. Vėjas pietų, pietvakarių, pereinantis į vakarų, 8–13 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 18–23, vakariniame šalies pakraštyje 14–17 laipsnių šilumos.

Žemėlapyje – žaibų išlydžiai per praėjusias 24 valandas. Lietuvos teritorijoje užfiksuoti 124 išlydžiai.

Žaibai su neigiama iškrova – mėlyna spalva, su teigiama iškrova – raudona spalva, iškrovos tarp debesų – su debesėliu ženklu. Lietuvoje įrengti žaibų detektoriai 350 km spinduliu aptinka daugiau kaip 90 proc. visų žaibų išlydžių.

Šio savaitgalio ir kitos savaitės orai

Sinoptikė Elyvra Latvėnaitė savo socialiniuose tinkluose dalinasi likusios savaitės orų prognozėmis.

Ketvirtadienį, gegužės 22 d., naktį protarpiais lis, rytą ir dieną krituliai intensyvesni, kai kur su perkūnija. Vėjas: naktį pietų, pietryčių 5–10 m/s, dieną pietvakarių 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai iki 15 m/s. Naktį +6 – +12 °C (vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose), dieną +16 – +20 °C, vakaruose ir šiaurės vakaruose +11 – +15 °C.

Penktadienį, gegužės 23 d., lis, ryte ir dieną intensyviau, mažiausiai lietaus prognozuojama vakarinėje Lietuvos pusėje. Vėjas: naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį +6 – +10 °C, vakaruose ir šiaurės vakaruose +3 – +5 °C, dieną +9 – +14 °C.

Šeštadienį, gegužės 24 d., lis, gausiau naktį ir ryte, vakarinėje Lietuvos pusėje – mažiausiai kritulių arba visai be lietaus. Vėjas: naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną vakarinių krypčių 5–10 m/s. Naktį +3 – +8 °C (vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose), dieną +14 – +16 °C, rytiniuose rajonuose ir pajūryje +8 – +13 °C.

Sekmadienį, gegužės 25 d., protarpiais gali šiek tiek palyti. Vėjas pietų, pietvakarių 5–10 m/s. Naktį +3 – +6 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +12 – +17 °C.

Pirmadienį, gegužės 26 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas pietinių krypčių: naktį 4–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį +6 – +11 °C, dieną +17 – +22 °C. Antradienį, gegužės 27 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį +8 – +12 °C, dieną +17 – +22 °C. Trečiadienį, gegužės 28 d. naktį be ženklesnio lietaus, dieną gali palyti. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį +10 – +14 °C, dieną +16 – +21 °C.