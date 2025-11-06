 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčiai vėl siaučia: gyventojai per parą atidavė dideles sumas pinigų

2025-11-06 08:19 / šaltinis: BNS
2025-11-06 08:19

Policijos pareigūnai trečiadienį sulaukė šešių pranešimų apie dideles sumas sukčiams atidavusius gyventojus.

Pinigai, policija, asociatyvi nuotr. (nuotr. BNS, Vygintas Skaraitis/Fotobankas)

Policijos pareigūnai trečiadienį sulaukė šešių pranešimų apie dideles sumas sukčiams atidavusius gyventojus.

2

Anot Policijos departamento pranešimo, didžiausios sumos – 29 tūkst. 974 eurų – neteko 1948 metais gimusi vilnietė.

Ji pareiškė, kad jai būnant namuose Vilniuje, lapkričio 3 dieną apie 9 val. paskambino rusiškai kalbėję nepažįstami asmenys. Jie prisistatė telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaule išviliojo pinigus.

Tokio pat skambučio sulaukę 1949 metais gimęs vilnietis prarado 24 tūkst. 500 eurų, 1959 metais gimęs vyras – 19 tūkst. 943 eurus, 1947 metais gimusi moteris – 18 tūkst. 500 eurų. 

Kėdainių rajono gyventojas, gimęs 1962 metais, pranešė, kad trečiadienį jam prisijungus prie fiktyvios banko paskyros ir suvedus prisijungimo duomenis, nepažįstami asmenys pasisavino 14 tūkst. 900 eurų.

Šiuo atveju sulaikyti įtariamieji – 1967 metais gimęs vyras ir 1976 metais gimusi moteris. Jie uždaryti į areštinę. 

Į policiją trečiadienį kreipėsi ir 1958 metais gimusi kaunietė, kad sukčiai iš jos sąskaitos pasisavino 12 tūkst. eurų. Moteris teigė interneto pokalbių programėlėje gavusi pranešimą su nuoroda apie neva laimėtą prizą viktorinoje. Suvedus banko prisijungimo duomenis, nuo jos sąskaitos į kito asmens sąskaitą užsienio banke apgaulės būdu pervesta minėta suma.

Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.

