Liūdna žinia: mirė gerbiama aktorė

Holivudo legenda, triskart „Oskarui“ nominuota aktorė D. Ladd mirė būdama 89 metų. Liūdną žinią patvirtino jos dukra, garsioji aktorė Laura Dern, pranešusi, kad mama išėjo savo namuose Ochajuje, Kalifornijoje, jai esant šalia, skelbia portalas „Express“.
Šešis dešimtmečius trukusi karjera
„Mano nuostabi didvyrė ir didžiausia dovana – mano mama Diane Ladd – šį rytą iškeliavo, man būnant šalia jos,“ – rašė Laura emocingoje žinutėje.
Dukra pridūrė: „Ji buvo nuostabi dukra, mama, močiutė, aktorė, menininkė ir jautri siela, kokią galima tik susapnuoti. Mes buvome palaiminti ją turėdami. Dabar ji skrenda kartu su angelais.“
Ši skaudi netektis įvyko vos po kelių mėnesių, kai mirė D. Ladd vyras, kino prodiuseris Robertas Hunteris, todėl šeimai tai – dar vienas didžiulis smūgis.
Per savo daugiau nei 60 metų trukusią karjerą Diane pelnė pripažinimą dėl emocingų, nuoširdžių ir šiltų vaidmenų. Ji išgarsėjo kaip Flo filme „Alice Doesn’t Live Here Anymore“ (1974), vėliau pasirodė kaip aistringa motina „Wild at Heart“ (1990) ir taip pat motina „Rambling Rose“ (1991).
Už šiuos vaidmenis aktorė buvo tris kartus nominuota „Oskarui“, taip pat sulaukė trijų „Emmy“ nominacijų. Jos kūrybinis kelias apėmė daugybę žanrų – nuo dramos ir komedijos iki trilerių.
