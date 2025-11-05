Mirė 31-erių moteris, turėjusi 27 plastines operacijas: štai kaip atrodė

Barbara buvo rasta negyva savo bute San Paule, o policija pradėjo tyrimą dėl įtartinų mirties aplinkybių. Kol kas laukiama oficialių autopsijos rezultatų. Greitosios pagalbos medikai buvo iškviesti į jos namus savaitgalį, tačiau atvykus moters atgaivinti nepavyko, skelbia mirror.co.uk.
Prieš mirtį atliktas veido patempimas
Policijai liudijęs Barbaros bičiulis pasakojo, kad tą pačią dieną lankėsi jos namuose, tačiau išėjo dar prieš moters mirtį. Jis teigė, kad tą dieną Barbara buvo susižeidusi akį. Vos prieš kelias savaites influencerė buvo pasidalijusi asmenuke, kurioje gerbėjai pastebėjo mėlynes po akimis – tai buvo neseniai atlikto veido patempimo pasekmė.
„Trečia diena po veido patempimo operacijos. Randas beveik nematomas, gijimas vyksta stulbinamai greitai!“ – rašė ji tuomet prie vaizdo įrašo. Ji taip pat ramino sekėjus, kad jos sužeidimai „atrodo baisiau, nei yra iš tiesų.“
Barbara, internete žinoma slapyvardžiu Boneca Desumana (liet. „Nežmogiškoji Barbė“), turėjo daugiau nei 55 tūkst. sekėjų „Instagram“ ir 344 tūkst. „TikTok“, o jos turinys, dokumentuojantis plastinių operacijų kelią, sulaukdavo didelio dėmesio. Ji taip pat buvo pasirodžiusi keliuose televizijos projektuose ir reklamos kampanijose Brazilijoje.
Pastaruoju metu ji buvo retai aktyvi – paskutinį kartą „Instagram“ ji publikavo vaizdo įrašą spalio 1-ąją, o „TikTok“ – rugsėjo 7-ąją.
