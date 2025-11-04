Mirė buvęs JAV viceprezidentas Dick Cheney

Jis buvo įtakingas respublikonų viceprezidentas George'o W. Busho kadencijos metu.
Jam buvo 84 metai.
Mirė buvęs JAV viceprezidentas
D. Cheney buvo 46-asis JAV viceprezidentas, kartu su G. W. Bushu dirbo dvi kadencijas nuo 2001 iki 2009 m.
Jis dešimtmečius buvo įtakingas ir prieštaringai vertinamas Vašingtono politikos veikėjas.
Savo paskutiniais gyvenimo metais jis buvo išstumtas ir savo partijos dėl aštrios kritikos JAV prezidentui Donaldui Trumpui. Jis D. Trumpą pavadino bailiu ir jį įvardijo didžiausia grėsme.
2024 m. JAV prezidento rinkimuose jis balsavo už Kamalą Harris.
Didžiąją dalį savo gyvenimo jis kentėjo nuo širdies ir kraujagyslių ligų, išgyveno kelis širdies priepuolius. 2012 m. jam buvo atlikta širdies transplantacija, ją jis vadino gyvenimo dovana.
D. Cheney taip pat buvo verslininkas.
