Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Egidijus Dragūnas kreipiasi į visus: siunčia ypatingą žinią

2025-10-29 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-29 12:55

Londonas. Lapkričio 22 d. „Indigo at The O2“ scenoje įsižiebs SEL energija – grupė grįžta į Londoną, kad paminėtų savo 33-iajį gimtadienį.

Egidijus Dragūnas (Nuotr. spaudos pranešimo)

Londonas. Lapkričio 22 d. „Indigo at The O2“ scenoje įsižiebs SEL energija – grupė grįžta į Londoną, kad paminėtų savo 33-iajį gimtadienį.

REKLAMA
1

Tai bus vakaras, kupinas ritmo, garsų ir emocijų, lydėjusių SEL nuo pirmųjų pasirodymų iki šiandienos.

Vakaras bus ypatingas

„Londonas visada turėjo ypatingą aurą – čia jaučiu žmones, kurie gyvena muzika. Šis koncertas bus padėka visiems, kurie buvo su mumis nuo pirmos dienos. Noriu, kad kiekvienas tą vakarą jaustųsi kaip dalis SEL istorijos,“ – sako grupės lyderis.

SEL koncertas Londone – tai ne nostalgijos vakaras, o gyvas miesto pulsas: stiprus garsas, šiuolaikinės vizualizacijos ir hitai, kurie formavo kelių kartų prisiminimus.

Bilietus galima įsigyti: https://medusa.lt 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų