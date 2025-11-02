 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Matydama, kas vyksta Lietuvoje, Violeta Baublienė nebegali tylėti: „Liko nedaug, kol pradės liesti visus“

2025-11-02 10:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 10:50

Televizijos laidų vedėja ir žurnalistė Violeta Baublienė nebegali tylėti matydama itin opią problemą Vilniaus gatvėse. Sostinės senamiestyje gyvenanti moteris užfiksavo, kas vyksta prie jos namų ir kreipėsi į policiją.

Violeta Baublienė (nuotr. BNS, stop kadras)

Televizijos laidų vedėja ir žurnalistė Violeta Baublienė nebegali tylėti matydama itin opią problemą Vilniaus gatvėse. Sostinės senamiestyje gyvenanti moteris užfiksavo, kas vyksta prie jos namų ir kreipėsi į policiją.

Socialiniame tinkle „Facebook“ Violeta paviešino įrašą, kuriuo sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt.

Violeta Baublienė ėmėsi veiksmų 

Moteris užfiksavo asmenis, kurie Vilniaus gatvėse pažeidžia viešąją tvarką – ne tik garsiai leidžia rusišką muziką, bet ir šlapinasi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Apie vakar. Ir ne į Vėlinių temą.

Kai atsikraustėme į Senamiestį, jame gyventi dar nebuvo nei madinga, nei brangu.

Naktimis gatvėse ir kiemuose čia lakstė nedagėrę kaimynai, daužydavosi iki kraujų, vaikydavosi su peiliais, bučiuodavosi, bliaudavo savas dainas – den pabedy.

Šlapinimasis tarpuvartėse buvo „norma“, o kūno skysčių ir turinio smarvė buvo tikrasis Senamiesčio kvapas.

Bet blaiva galva su kaimynais jie sveikindavosi ir „savų“ naktimis neliesdavo.

Vakar naktį grįžo senovė.

Grižo naujųjų laikų migrantų pavidalu. Su visu jiems būdingu „manieringumu“.

Liko nedaug laiko kol šitie pradės liesti visus. Bus jų gaujos, grupuotės, jų jėga, jų muzika, jų kalba, jų elgsena, jų fonas, kuris jau ir akivaizdus.

Jie jau rimtai grįžo.

Sunku suprasti kurios šalies migrantai keroja, dauguma jų kalba den pabedy kalba, turi LT automobilių numerius, elgiasi agresyviai, garsiai ir chamiškai.

Tai ką darom?“ – į visuomenę kreipėsi V. Baublienė.

Naujienų portalui tv3.lt moteris pabrėžė, kad šią problemą yra būtina spręsti, kol ji netapo dar didesne.

Violeta taip pat atskleidė, kad pati dėl to jau ėmėsi veiksmų.

„Parašiau pareiškimą policijai, žiūrėsime, ką galima dėl to padaryti“, – teigė ji.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

2025-11-02 11:05
Jau per vėlu, kadangi jūs 30 metų balsuojat už pedopartiją. Neleidžiat atsirasti jokiai normaliai dešiniajai opozicinei partijai- tai dabar jau turit, ką turit. Ir bus tik dar blogiau iki kol pagerėjimas ateis. O gal jis ir iš viso nebeateis.
Atsakyti
Gi
Gi
2025-11-02 11:13
padės tik priverstinis potencialių žudikų - atvykėlių išlydėjimas į geležinkelio stotį!
Atsakyti
Padėkokit
Padėkokit
2025-11-02 11:21
Konservatoriams, kurie prileido vadinamų specialistų...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
