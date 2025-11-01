 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

13-mečio mama įsiutusi – sūnaus neįleido į lėktuvą: priežastis apstulbino

2025-11-01 12:41 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-01 12:41

Britė Meghan Law išreiškė pasipiktinimą po to, kai jos 13-metis sūnus Alixas Dawsonas nebuvo įleistas į „Qatar Airways“ skrydį iš Edinburgo į Puketą, Tailandą.

Oro uostas, lėktuvas (asociatyvi 123rf nuotr.)

Britė Meghan Law išreiškė pasipiktinimą po to, kai jos 13-metis sūnus Alixas Dawsonas nebuvo įleistas į „Qatar Airways“ skrydį iš Edinburgo į Puketą, Tailandą.

REKLAMA
2

Moteris teigia, kad oro linijų darbuotojai be jokio pagrindo sugadino jos šeimos atostogas, kainavusias daugiau nei 3 000 svarų sterlingų (apie 3 540 eurų), rašo mirror.co.uk. 

Atostogos buvo sugadintos

Pasak Meghan, registracijos darbuotojai pareiškė, jog ant jos sūnaus paso esantis klijų likutis nuo anksčiau priklijuoto bagažo lipduko reiškia, kad dokumentas yra „pažeistas“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moteriai buvo nurodyta vykti į Glazgo oro uostą, esantį maždaug 80 kilometrų nuo Edinburgo, kad gautų naują skubų kelionės dokumentą. Stengdamasi išgelbėti atostogas, Meghan kreipėsi į kelionių organizatorių TUI, per kurį buvo užsakiusi kelionę. TUI specialistai patikrino pasą ir nerado jokių problemų, todėl šeima buvo perkelta į kitą skrydį į Tailandą.

REKLAMA
REKLAMA

33 metų Meghan, dviejų vaikų mama ir Nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) slaugytoja, teigė: „Jei nebūčiau pirkusi kelionės per TUI, o viską būčiau organizavusi pati, mes tiesiog nebūtume išvykę. Vien bilietai iš Glazgo tą pačią dieną būtų kainavę apie 2 800 svarų (apie 3 300 eurų). Nebūčiau galėjusi to sau leisti.“

REKLAMA

Ji pridūrė: „Tokios situacijos dar nesu patyrusi nė viename oro uoste. Tai buvo visiškai be priežasties. Daugiau niekada neskraidysiu su „Qatar Airways“. Kelionės pradžia buvo sugadinta – patyrėme milžinišką stresą.“

Įspėja kitus

Grįžusi iš dviejų savaičių atostogų Tailande, Meghan nusprendė paviešinti šią istoriją, kad kiti keleiviai žinotų apie galimas problemas. Pagal Didžiosios Britanijos Paso tarnybos (HM Passport Office) taisykles, pasas laikomas pažeistu, jei neįskaitomi duomenys, trūksta puslapių ar ant jų yra cheminių ar rašalo dėmių.

Tačiau Meghan tvirtina, kad jos sūnaus pasas buvo visiškai tvarkingas: „Sakiau, kad šiuo pasu naudojomės daugybę kartų – niekas niekada nebuvo paminėjęs jokio pažeidimo. Nebuvo jokių plyšimų ar dėmių. Klijų žymė nuo oro linijų lipduko sugadino puslapį, bet jos net nebuvo prie nuotraukos. Tiesiog ant vieno puslapio matėsi lipduko pėdsakas. Mus tiesiog paliko oro uoste be jokios pagalbos ar patarimų. Buvo siaubinga.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų