13-mečio mama įsiutusi – sūnaus neįleido į lėktuvą: priežastis apstulbino

Moteris teigia, kad oro linijų darbuotojai be jokio pagrindo sugadino jos šeimos atostogas, kainavusias daugiau nei 3 000 svarų sterlingų (apie 3 540 eurų), rašo mirror.co.uk.
Atostogos buvo sugadintos
Pasak Meghan, registracijos darbuotojai pareiškė, jog ant jos sūnaus paso esantis klijų likutis nuo anksčiau priklijuoto bagažo lipduko reiškia, kad dokumentas yra „pažeistas“.
Moteriai buvo nurodyta vykti į Glazgo oro uostą, esantį maždaug 80 kilometrų nuo Edinburgo, kad gautų naują skubų kelionės dokumentą. Stengdamasi išgelbėti atostogas, Meghan kreipėsi į kelionių organizatorių TUI, per kurį buvo užsakiusi kelionę. TUI specialistai patikrino pasą ir nerado jokių problemų, todėl šeima buvo perkelta į kitą skrydį į Tailandą.
33 metų Meghan, dviejų vaikų mama ir Nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) slaugytoja, teigė: „Jei nebūčiau pirkusi kelionės per TUI, o viską būčiau organizavusi pati, mes tiesiog nebūtume išvykę. Vien bilietai iš Glazgo tą pačią dieną būtų kainavę apie 2 800 svarų (apie 3 300 eurų). Nebūčiau galėjusi to sau leisti.“
Ji pridūrė: „Tokios situacijos dar nesu patyrusi nė viename oro uoste. Tai buvo visiškai be priežasties. Daugiau niekada neskraidysiu su „Qatar Airways“. Kelionės pradžia buvo sugadinta – patyrėme milžinišką stresą.“
Įspėja kitus
Grįžusi iš dviejų savaičių atostogų Tailande, Meghan nusprendė paviešinti šią istoriją, kad kiti keleiviai žinotų apie galimas problemas. Pagal Didžiosios Britanijos Paso tarnybos (HM Passport Office) taisykles, pasas laikomas pažeistu, jei neįskaitomi duomenys, trūksta puslapių ar ant jų yra cheminių ar rašalo dėmių.
Tačiau Meghan tvirtina, kad jos sūnaus pasas buvo visiškai tvarkingas: „Sakiau, kad šiuo pasu naudojomės daugybę kartų – niekas niekada nebuvo paminėjęs jokio pažeidimo. Nebuvo jokių plyšimų ar dėmių. Klijų žymė nuo oro linijų lipduko sugadino puslapį, bet jos net nebuvo prie nuotraukos. Tiesiog ant vieno puslapio matėsi lipduko pėdsakas. Mus tiesiog paliko oro uoste be jokios pagalbos ar patarimų. Buvo siaubinga.“
