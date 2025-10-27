53-ejų moteris mirė suleidus „lieknėjimo injekciją“: viskas įvyko staiga

Jos dukros, Abbie ir Ffion McGonigal, viešai kreipėsi į visuomenę ir valdžios institucijas, ragindamos sustabdyti nelegalių svorio mažinimo vaistų prekybą bei perspėdamos kitus žmones nesusigundyti „pigesnėmis alternatyvomis“, rašo mirror.co.uk.
Nelegali procedūra atnešė mirtį
„Mama gyveno dėl vaikų ir anūkų. Ji būtų padariusi viską dėl kitų. Jei turėjai ją kaip draugę – buvai laimingas žmogus“, – ITV naujienoms sakė dukra Abbie.
Prieš mirtį Karen sunkiai išgyveno išsiskyrimą ir dėl sumažėjusio pasitikėjimo savimi desperatiškai siekė numesti svorio. Ji kreipėsi į šeimos gydytoją, tačiau nesulaukė galimybės teisėtai gauti receptinio vaisto, skirto nutukimui gydyti, nes neatitiko griežtų Nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) kriterijų.
Tuomet moteris, pasikliovusi pažįstamų patarimais, kreipėsi į vietinį grožio saloną, kur jai buvo pasiūlytos injekcijos po 23 eurus. Dukra Ffion pasakojo, kad jos mamai injekcijos būdavo daromos salono užpakalinėje patalpoje – be jokių higienos priemonių ar medicininės priežiūros.
„Ji tiesiog sustabdė manikiūrą, nuvedė mamą į patalpą, suleido švirkštą, ir po trijų minučių viskas buvo baigta. Jokio pasiruošimo, jokio valymo“, – sakė Ffion.
Vos po kelių dienų Karen pasijuto itin blogai – ją kamavo stiprūs pilvo skausmai ir kvėpavimo sutrikimai. Moteris buvo skubiai nugabenta į ligoninę, tačiau po dviejų dienų intensyvios terapijos gydytojai konstatavo, kad jos gyvybės išgelbėti nepavyks.
Paaiškėjo, kad Karen buvo suleista semagliutido – vaisto nuo nutukimo. Šeima įsitikinusi, kad būtent nelegali injekcija lėmė tragišką moters mirtį.
Pagal Jungtinės Karalystės įstatymus, bet kuris asmuo, parduodantis neregistruotus receptinius vaistus, gali būti nuteistas iki dvejų metų kalėjimo ir gauti neribotą baudą. Policija patvirtino, kad dėl Karen mirties sulaikyti du asmenys – vienas įtariamas neteisėtu medikamentų tiekimu, kitas – netyčiniu nužudymu.
Organizacijos „Save Face“ atstovė Ashton Collins perspėjo, kad per pastaruosius metus smarkiai išaugo pranešimų apie internete parduodamas nelegalias „lieknėjimo injekcijas“.
„Žmonės perka šiuos preparatus iš asmenų, neturinčių jokių medicininių žinių. Vaistai atsiunčiami nepaženklintuose buteliukuose, su laisvai įdėtais švirkštais ir fiziologiniu tirpalu. Tai – itin pavojinga. Pirkdami vaistus iš nelegalių šaltinių, jūs žaidžiate loteriją su savo gyvybe“, – įspėjo Collins.
