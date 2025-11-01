Išgirdę, kuo šis kunigas užsiėmė praeityje, visi netenka amo: sunku patikėti

Philipas savo futbolo kelią pradėjo „Manchester United“ akademijoje ir vienintelį kartą „Premier“ lygoje pasirodė 1998 m. rungtynėse su „Barnsley“, kuriose žaidė kartu su Teddy Sheringhamu ir Andy Cole‘u, rašo portalas „Daily mail“.
Šiaurės Airijos rinktinei jis atstovavo 27 kartus, o per savo karjerą žaidė „Norwich“ ir „Cardiff City“ klubuose, kol 2008 m. pasitraukė iš profesionalaus futbolo. Tačiau tikrasis gyvenimo pokytis įvyko 2017 m., kai Mulryne‘as buvo įšventintas į katalikų bažnyčios diakonus, pasirinkdamas kuklų gyvenimą po laikų, kai per metus uždirbdavo iki 500 tūkst. svarų sterlingų.
Pavargo nuo tokio gyvenimo
Dar prieš tapdamas kunigu, P. Mulryne‘as prisipažino, kad jautėsi pavargęs nuo futbolininko gyvenimo būdo – šlovės, pinigų ir pasimatymų su modeliais, tarp jų ir Nicola Chapman. Jis sakė, kad ši prabanga galiausiai jam pasirodė beprasmė. Dabar jis atvirai pasakoja apie savo naują gyvenimą ir apie tai, kaip buvusios patirtys jam padeda vienuolyne.
„Gyvenu vienuolyne, taigi, iš esmės esu vienuolis. Iš išorės tai atrodo kitaip, bet čia yra daug panašumų su futbolu“, – pasakojo jis jauniesiems futbolo akademijos auklėtiniams per interviu „Belfast Live“.
„Vienuolyne gyvename kaip bendruomenė, mūsų yra penkiolika. Priklausome vienas nuo kito, kaip ir futbole – komandoje. „Manchester United“ mane išmokė disciplinos, pasiaukojimo, atsidavimo didesniam tikslui. Taip pat turime vadovą – vienuolyno vyresnįjį – tai lyg treneris komandoje“, – dalijosi P. Mulryne‘as.
Kaip buvęs futbolininkas stebi rungtynes? Nors gyvendamas vienuolyne jis atsisakė daugelio pasaulietinių dalykų, futbolas vis dar išlieka jo gyvenimo dalimi. „Vienuolyne neturime televizorių, bet turime kambarį su keliais kompiuteriais. Per juos žiūriu trijų minučių rungtynių santraukas ir taip palaikau ryšį su futbolo pasauliu“, – atskleidė jis.
P. Mulryne‘as buvo perspektyvus futbolininkas – nors „Manchester United“ komandoje „Premier“ lygoje sužaidė tik vieną mačą, jis tapo sirgalių numylėtiniu „Norwich“ klube, kur per šešerius metus sužaidė daugiau nei 150 rungtynių. Vėliau jo karjera ėmė blėsti – po nesėkmingų etapų „Cardiff City“, „Leyton Orient“ ir „King's Lynn Town“ klubuose jis nusprendė viską keisti iš esmės.
Būdamas 31-erių, Mulryne‘as pradėjo kunigystės mokymus, nes jautė, kad futbolas nebetenkina jo gyvenimo prasmės paieškų.
„Sunku įvardinti tikslų momentą, bet manau, kad viskas prasidėjo paskutiniaisiais metais „Norwich“ klube. Iš išorės viskas atrodė puikiai – turėjau pinigų, šlovės, gražių merginų, tačiau jaučiausi tuščias viduje. Tai mane pribloškė – kaip galiu nesijausti laimingas, kai turiu viską, ko trokšta jauni vyrai?“ – svarstė jis.
Ieškodamas atsakymų, P. Mulryne‘as grįžo į Šiaurės Airiją, pradėjo savanoriauti benamių prieglaudoje, vėl lankyti mišias ir melstis. Būtent tada jis pajuto tikrą vidinį džiaugsmą. 2009 m. jis įstojo į Popiežiškąjį airių koledžą Romoje, kur dvejus metus studijavo filosofiją. Vėliau ketverius metus gilino teologijos žinias Belfaste.
Naujas gyvenimas – be apgailestavimų
P. Mulryne‘as neabejoja savo pasirinkimu ir nesigaili palikęs futbolą.
„Pajutau stiprų pašaukimą ir nusprendžiau eiti šiuo keliu. Tai jau aštuoneri metai, ir nė karto nesuabejojau, kad padariau teisingą sprendimą“, – sakė jis.
Nors futbolo karjeroje jis patyrė tiek pakilimų, tiek nuosmukių, vienas skandalingas įvykis prisimenamas iki šiol. 2005 m. jis buvo išmestas iš Šiaurės Airijos rinktinės už komandos taisyklių pažeidimą – jis su Jeffu Whitely pažeidė komendanto valandą ir išėjo gerti.
Buvęs jo komandos draugas Peteris Crouchas savo knygoje „Kaip būti buvusiu futbolininku“ net juokavo, kad galbūt būtent jis pastūmėjo P. Mulryne‘ą į dvasinį kelią: „Galbūt – ir šios minties nenoriu priimti – tie linksmi mėnesiai, kuriuos kartu leidome, privertė jį suprasti, kad reikia kažką keisti savo gyvenime.“
Šiandien Mulryne‘as džiaugiasi pasirinkęs kitokį kelią – vietoj šlovės ir turtų jis atrado vidinę ramybę ir gyvenimo prasmę.
