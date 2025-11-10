Deivido Meškausko mylimoji Asta parduoda butą: pamatykite, kaip atrodo vidus

Skelbimas buvo įkeltas į nt-nba.lt.
Asta Andriukaitytė parduoda butą(15 nuotr.)
Parduodamas butas
Skelbime nurodoma, kad butas turi du miegamuosius, vieną vonios kambarį. Namas pastatytas 1985 metais, o buto plotas – 69 kv. m., jis yra penktame iš penkių aukštų.
Anot skelbimo, butas tiks ne tik ieškantiems naujų namų, bet ir norintiems papildomų pajamų ir buto nuomos.
Nuotraukose matosi šviesus, šiuolaikiškas interjeras, pastebimos ryškesnės detalės.
Taip pat nurodyta ir kaina – 130 tūkst. eurų.
Skelbimą galite rasti čia.
Šaltinis:
tv3.lt
