 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Deivido Meškausko mylimoji Asta parduoda butą: pamatykite, kaip atrodo vidus

2025-11-10 14:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 14:48

Šokėjo Deivido Meškausko širdies draugė Asta Andriukaitytė atsisveikina su butu Šiauliuose. Šis butas skirtas ne tik namų ieškantiems žmonėms, bet ir tiems, kurie nori gauti pasyvias pajamas iš nuomos.

Asta Andriukaitytė (nuotr. tv3.lt koliažas ir nuotr. NBA REAL ESTATE)
15

Šokėjo Deivido Meškausko širdies draugė Asta Andriukaitytė atsisveikina su butu Šiauliuose. Šis butas skirtas ne tik namų ieškantiems žmonėms, bet ir tiems, kurie nori gauti pasyvias pajamas iš nuomos.

REKLAMA
1

Skelbimas buvo įkeltas į nt-nba.lt.

Asta Andriukaitytė parduoda butą
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Asta Andriukaitytė parduoda butą

Parduodamas butas

Skelbime nurodoma, kad butas turi du miegamuosius, vieną vonios kambarį. Namas pastatytas 1985 metais, o buto plotas – 69 kv. m., jis yra penktame iš penkių aukštų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot skelbimo, butas tiks ne tik ieškantiems naujų namų, bet ir norintiems papildomų pajamų ir buto nuomos.

Nuotraukose matosi šviesus, šiuolaikiškas interjeras, pastebimos ryškesnės detalės.

Taip pat nurodyta ir kaina – 130 tūkst. eurų.

Skelbimą galite rasti čia.

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų