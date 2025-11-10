 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Inidės paviešintos nuotraukos suglumino sekėjus: ar pastebėsite, kas ne taip?

2025-11-10 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 14:25

Nuomonės formuotoja Inidė Jasnauskaitė sekėjus stebina įspūdingomis fotosesijomis. Šįkart moteris įkėlė nuotraukas iš fotosesijos su keturkojais, tačiau kadrai suglumino gerbėjus. Ar pastebėsite, kas jose ne taip?

Inidė Jasnauskaitė (Nuotr. socialinių tinklų)

0

Nuotraukomis ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.

Suglumino sekėjus

Užfiksuotose akimirkose nuomonės formuotoja linksmai pozuoja iš vonios, besidažydama prie veidrodžio, gulinti lovoje. Aplink ją – būrys mažų dalmatinų veislės šuniukai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie momentų Inidė rašė: „Netikėti svečiai... Ir tikrai patys mieliausi.

P. S. Neigiamai nusistatę žmonės sakys, kad čia dirbtinis intelektas.“

View this post on Instagram

A post shared by INIDĖ JASNAUSKAITĖ (@jasnauskaite)

Vis dėlto, atidžiau pasižiūrėjus į nuotrauką, galima suprasti, kad jos – dirbtinio intelekto darbas.

Viename iš kadrų šuniukas turi dvi galvas.

Neilgai trukus pasipylė suglumusių žmonių komentarai:

„Nuosirdziai galvojau, kad tai tiesa, iki paskutinės nuotraukos. Nuostabu.“

„Kaip gražu, o Dieve! Bet šuo paskutinėje nuotraukoje turi dvi galvas.“

„Paskutinėje foto dvigalvis beuodegis.“

Komentaruose ir pati Inidė neslėpė, kad šios nuotraukos sukurtos pasitelkiant dirbtinį intelektą, o idėja kilo iš kitos nuomonės formuotojos Jessicos de Oliveiros.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

