Inidės paviešintos nuotraukos suglumino sekėjus: ar pastebėsite, kas ne taip?

Nuotraukomis ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.
Suglumino sekėjus
Užfiksuotose akimirkose nuomonės formuotoja linksmai pozuoja iš vonios, besidažydama prie veidrodžio, gulinti lovoje. Aplink ją – būrys mažų dalmatinų veislės šuniukai.
Prie momentų Inidė rašė: „Netikėti svečiai... Ir tikrai patys mieliausi.
P. S. Neigiamai nusistatę žmonės sakys, kad čia dirbtinis intelektas.“
Vis dėlto, atidžiau pasižiūrėjus į nuotrauką, galima suprasti, kad jos – dirbtinio intelekto darbas.
Viename iš kadrų šuniukas turi dvi galvas.
Neilgai trukus pasipylė suglumusių žmonių komentarai:
„Nuosirdziai galvojau, kad tai tiesa, iki paskutinės nuotraukos. Nuostabu.“
„Kaip gražu, o Dieve! Bet šuo paskutinėje nuotraukoje turi dvi galvas.“
„Paskutinėje foto dvigalvis beuodegis.“
Komentaruose ir pati Inidė neslėpė, kad šios nuotraukos sukurtos pasitelkiant dirbtinį intelektą, o idėja kilo iš kitos nuomonės formuotojos Jessicos de Oliveiros.
