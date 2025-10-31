Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Inidė Jasnauskaitė nustebino neeiliniu Helovino įvaizdžiu: įkūnijo žinomą personažą

2025-10-31 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 15:25

Žinoma nuomonės formuotoja Inidė Jasnauskaitė besiruošiant artimiausiai šventei – Helovinui, savo socialiniuose tinkluose parodė dar neregėtą įvaizdį. Moteris persirengė pirate ir įkūnijo kapitoną Jack Sparrow iš filmo „Karibų piratai“.

Inidė Jasnauskaitė (Nuotr. socialinių tinklų)
4

0

Inidė Jasnauskaitė savo socialiniuose tinkluose parodė neeilinį įvaizdį. Juo leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Inidė Jasnauskaitė
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Inidė Jasnauskaitė

Įkūnijo kapitoną Jack Sparrow

Žinoma moteris savo socialiniuose tinkluose su gerbėjais bei sekėjais pasidalino neeiliniu įvaizdžiu Helovinui.

View this post on Instagram

A post shared by INIDĖ JASNAUSKAITĖ (@jasnauskaite)

Moteris persirengė pirate ir įkūnijo kapitoną Jack Sparrow iš filmo „Karibų piratai“. Komentaruose Inidė sulaukė begalės pagyrų ir reakcijų, nes įvaizdį pavyko atkartoti puikiai.

Vienas komentatorius rašė: „Koks dėmesys detalėms“.

„Kaip gerai, oho“, – pridūrė antras.

„Jei Džekas būtų moteris“, – rašė trečiasis.

