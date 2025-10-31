Inidė Jasnauskaitė nustebino neeiliniu Helovino įvaizdžiu: įkūnijo žinomą personažą

Inidė Jasnauskaitė savo socialiniuose tinkluose parodė neeilinį įvaizdį. Juo leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Įkūnijo kapitoną Jack Sparrow
Žinoma moteris savo socialiniuose tinkluose su gerbėjais bei sekėjais pasidalino neeiliniu įvaizdžiu Helovinui.
Moteris persirengė pirate ir įkūnijo kapitoną Jack Sparrow iš filmo „Karibų piratai“. Komentaruose Inidė sulaukė begalės pagyrų ir reakcijų, nes įvaizdį pavyko atkartoti puikiai.
Vienas komentatorius rašė: „Koks dėmesys detalėms“.
„Kaip gerai, oho“, – pridūrė antras.
„Jei Džekas būtų moteris“, – rašė trečiasis.
