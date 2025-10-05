Asta Andriukaitytė apie permainas ir įveiktus sunkumus su Meškausku: jei ne jis – seniai būčiau pasidavusi

Draudimų pardavimo grupės vadove dirbanti Asta neslepia, kad per pastaruosius trejus metus tarp jų su Deividu buvo visko, o pačios gyvenimas keitėsi kardinaliai. Po skyrybų su pirmuoju vyru Asta neskubėjo ieškoti naujų pažinčių, susikūrė su dviem sūnumis rutiną ir namų taisykles. Todėl, atsiradus Deividui, teko ieškoti kompromisų. Moteris atvirai sako pažinties pradžioje netikėjusi, kad jų santykiai išsirutulios į kažką rimto.
„Ilgą laiką buvau stebėjime – kas čia bus, nes jis iš Vilniaus, o aš iš Šiaulių. Pradžioje galvojau, kad išvis mes tik pabendrausim, pasirašinėsim ir tuo viskas pasibaigs. Tačiau po truputėlį įsižiebė jausmai. Yra buvę atvejų, kai atrodė, kad jau viskas – skiriamės ir pykčio apimta sakiau, jog nei jis pas mane važiuotų, nei aš pas jį. Kalbant atvirai, jeigu ne Deivido iniciatyva toliau lipdyti mūsų santykius, aš turbūt jau seniai būčiau pasidavusi“, – sako Asta.
Su kokiomis problemomis pora susidūrė ir kaip išmoko jas spręsti? Moteris atskleidė būdą, kuris labai pasiteisino – viską, kas buvo negerai, abu išrašydavo. Nepaisant iššūkių pradžioje, šiandien Asta sako esanti laiminga. Tiesa, jai be galo svarbu, kad taip jaustųsi ir sūnūs, todėl baiminosi jų reakcijos dėl kraustymosi į Vilnių. Laimė, vaikai greitai adaptavosi naujame mieste, o pati Asta vis dar bando priprasti prie intensyvesnio gyvenimo sostinėje.
Mylimųjų ryšys su vaikais ir romantika
O kaip berniukams sekėsi megzti ryšį su Deividu? Moteris tikina, kad visi sutaria puikiai ir juokdamasi priduria, kad vaikai ypač vertina mylimojo kulinarinius sugebėjimus. Ne paslaptis, kad Deividas irgi turi du vaikus – sūnaus susilaukė su dainininke Rūta Ščiogolevaite, o dukrytės – su aktore Ineta Stasiulyte. Kaip Astai sekasi sutarti su mylimojo vaikais ir ar teko bendrauti su jų mamomis? Atsakymas nuskambės labai konkretus ir aiškus.
Laidoje taip pat išgirsite, ar pora kalba apie vestuves ir ar tiesa sklandantys gandai, kad jie galimai jau susižadėję. O kokios Deivido savybės ją labiausiai žavi? Pasirodo, pora mėgsta romantiką, tačiau ne banalią ir žodžiu „myliu“ nesišvaisto.
„Pirmą kartą Deividas, kad myli, pasakė gal po metų draugystės. Aš irgi panašiu laiku“, – prisipažįsta Asta. Maža to, pokalbio metu ji atskleidė dalyką, dėl kurio net nedvejodama galėtų išsiskirti su mylimuoju.
Visą pokalbį su Asta Andriukaityte žiūrėkite straipsnio pradžioje.
