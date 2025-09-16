Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Miestas ar Kaimas

Deivido Meškausko mylimajai Astai dėl meilės teko atsisakyti 1 dalyko: štai koks jis

2025-09-16 16:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 16:11

Pasibaigus Europos krepšinio čempionatui, į TV3 eterį grįžta visą Lietuvą sujungianti laida „Miestas ar kaimas“. O šįkart joje sulauksime ir itin atvirų garsių žmonių prisipažinimų. Miestui vadovaujantis Vytautas Rumšas jaunesnysis bei kaimą į priekį vedanti Nijolė Pareigytė-Rukaitienė ir vėl varžysis tarpusavyje, kad atsakytų į pagrindinį klausimą – kuri komanda šį antradienį verta nugalėti?

Pasibaigus Europos krepšinio čempionatui, į TV3 eterį grįžta visą Lietuvą sujungianti laida „Miestas ar kaimas“. O šįkart joje sulauksime ir itin atvirų garsių žmonių prisipažinimų. Miestui vadovaujantis Vytautas Rumšas jaunesnysis bei kaimą į priekį vedanti Nijolė Pareigytė-Rukaitienė ir vėl varžysis tarpusavyje, kad atsakytų į pagrindinį klausimą – kuri komanda šį antradienį verta nugalėti?

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaimo komandoje šįkart išvysime užkietėjusią kaimo gyvenimo puoselėtoją Birutę Jakučionytę ir „Grupės 2“ narius: Karolį Akulavičių ir Donatą Balvočių,

REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu miesto komandoje pergalės sieks dainininkė Ingrida Kazlauskaitė, vizažistė Mantė Palivonaitė-Gasiliūnė ir finansų specialistė, verslininkė, dviejų vaikų mama bei sportinių šokių čempiono Deivido Meškausko mylimoji Asta Endriukaitytė.

REKLAMA

Laidos metu sužinosime ne vieną įdomia detalę tiek apie vieną, tiek apie kitą komandą. Štai populiariosios grupės „2 Donatai“ narys Karolis pripažins, kad nors apie gyvenimą didmiestyje ir yra pagalvojęs, kol kas jo širdžiai visgi artimesni namai Akmenėje.

Laidos „Miestas ar kaimas“ akimirkos
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidos „Miestas ar kaimas“ akimirkos

Deivido Meškausko mylimajai teko atsisakyti 1 dalyko 

Tuo tarpu D. Meškausko mylimajai Astai savo gyvenamąją vietą teko ne kartą pakeisti. Kaip pasakos moteris, pusę savo gyvenimo ji pragyveno kaime, o kitą pusę – mieste.

REKLAMA
REKLAMA

„Miestą pasirinkau labiau dėl švietimo, vaikų. O kaime pliusas galbūt yra ta ramybė, gamta, švarus oras. Tikrai dažnai renkuosi kaimą pailsėti. Tačiau vykstu ten tik poilsiui, ne darbams“, – sakys ji.

O štai sutikus D. Meškauską, dėl meilės žinomam vyrui Astai netgi teko palikti Šiaulius ir persikraustyti toliau gyvenimo kurti į sostinę. Tačiau Asta šio vakaro laidoje neslėps – jai sostinėje sekasi gana sunkiai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Dabar jau po truputį prisijaukinu, bet man čia per didelis chaosas, per daug žmonių. Sostinę tikrai reikėjo prisijaukinti“, – sakys ji pridėdama, kad Vilniuje gyvena jau metus.

Tiesa, jei ne mylimasis, Asta į Vilnių tikrai nebūtų persikėlusi – kaip laidoje išduos moteris, Deividas jos to labai prašė. „Jis man čia žadėjo ir šokių pamokų, bet kol kas dar neturėjome nė vienos“, – juoksis ji.

REKLAMA

Kitaip nei Astai, jos komandos draugei I. Kazlauskaitei artimesni didmiesčiai. Ingrida pasakos juos mėgstanti ne tik dėl daugybės čia randamų pramogų, bet ir dėl pasaulinių žvaigždžių koncertų. Visgi kai ką nepakeičiamo, anot Ingridos, turi ir kaimas… „Labai mėgstu kaimiškus sūdytus lašinukus“, – išduos ji.

O kuriai komandai žaidime seksis geriau ir kas taps nugalėtojais, pamatysime jau šį vakarą.

„Miestas ar kaimas“ – antradieniais, 19.30 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų