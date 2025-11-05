Už Atlanto gyvenanti lietuvė atskleidė, ko laukia Amerika: balsai gali nulemti Trumpo politinę ateitį

Įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„Nors Donaldas Trumpas šiandien nėra rinkimų biuletenyje, amerikiečiai vis tiek jam siunčia žinutę apie jo politiką ir kryptį, kurią nori eiti šalis. Tai nėra nei prezidento, nei vidurio kadencijos rinkimai. O Amerikoje taip vadinami rinkimai nerinkimų metu“, – su naujienų portalu tv3.lt dalijasi Nerija.
„Visoje Amerikoje yra renkami tūkstančiai valstijos ir vietos pareigūnų – nuo gubernatorių iki merų, miesto ir mokyklų tarybų. Šios pozicijos yra labai svarbios, nes būtent jos formuoja, kaip veikia valstijos ir kaip jos bendrauja su Vašingtonu.“
Gubernatoriai – tarsi valstijų prezidentai
„Gubernatoriai iš esmės yra valstijų prezidentai – jie pasirašo įstatymus, reguliuoja biudžetus ir derasi su Baltųjų rūmų administracija. Dažnai net nuo gubernatoriaus ir prezidento santykių priklauso, kiek valstija gaus federalinės paramos.“
Tačiau šįkart rinkimai neapsiriboja tik gubernatoriais, pastebi pašnekovė. „Renkami ir generaliniai prokurorai, merai, mokyklos tarybos, šerifai, teisėjai. Žmonės, kurie sprendžia dėl mokyklų programų, abortų teisių, minimalaus atlygio, balsavimo taisyklių.“
„Ir kol kas atrodo, kad demokratams tai yra labai sėkmingas vakaras. Svarbiausiuose valstijų rinkimuose Virginijoje demokratija atsiėmė gubernatoriaus postą iš respublikonų. Naujajame Džersyje demokratai išlaikė postą trečiai kadencijai – nors respublikonai investavo milžiniškas sumas.“
Pensilvanijoje – istorinis įvykis
O Kalifornijoje šiuo metu visa šalis stebi „Proposition 50“ pasiūlymą. Pasak Nerijos, „jis suteiktų daugiau vietų demokratams Atstovų rūmuose ateinančiuose rinkimuose.“
„Trumpo reakcija – visiška panika jo „Truth Social“ kanale. Prasidėję kaltinimai klastojimais ir net savų rinkimų stebėtojų siuntimas į Kaliforniją.“
„Sakoma, kad šie rinkimai yra Trumpo testas prieš ateinančius 2026 metų rinkimus – jo egzaminas, – sako Nerija ir priduria, kad būtent šie sprendimai formuoja realybę, su kuria netrukus gyvens ne tik amerikiečiai, bet ir pasaulis“, – priduria Nerija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!