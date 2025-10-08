Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

JAV gyvenanti lietuvė Nerija išklojo, kas ten dabar vyksta: baiminasi dėl vieno

2025-10-08 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 11:55

Šiuo metu Lietuvoje viešinti, tačiau Los Andžele gyvenanti lietuvė, turinio kūrėja ir verslininkė Nerija Laurinavičius, socialiniuose tinkluose pasidalijo įrašu, kuriame apžvelgė Jungtinėse Valstijose kilusią biudžeto krizę. Kaip ji rašo, situacija šįkart tokia rimta, kad sustojo visas viešasis sektorius – o pati moteris baiminasi, jog grįžimas į JAV gali tapti itin sudėtingas.

Nerija Laurinavičius apie JAV kongresą (nuotr. soc. tinklų, SCANPIX)

Šiuo metu Lietuvoje viešinti, tačiau Los Andžele gyvenanti lietuvė, turinio kūrėja ir verslininkė Nerija Laurinavičius, socialiniuose tinkluose pasidalijo įrašu, kuriame apžvelgė Jungtinėse Valstijose kilusią biudžeto krizę. Kaip ji rašo, situacija šįkart tokia rimta, kad sustojo visas viešasis sektorius – o pati moteris baiminasi, jog grįžimas į JAV gali tapti itin sudėtingas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt naujienų skaitytojais.

Biudžetas įstrigo Senate

„Amerikos valdžia sustojo ir tai reiškia, kad šį kartą grįžti namo į Los Andželą bus daug sunkiau“, – įrašo pradžioje komentavo Nerija.

Pasak Nerijos, kiekvienais metais JAV Kongresas iš naujo tvirtina valstybės biudžetą, tačiau šįkart procesas užstrigo.

„Kiekvienais metais Amerikoj kongresas iš naujo tvirtina valstybės biudžetą, tačiau šiais metais demokratai užprotestavo šį klausimą Senate, ko pasekoje sustojo visas Amerikos viešojo sektoriaus finansavimas“, – paaiškino ji.

Demokratų ir respublikonų priešprieša

Nerija pabrėžė, kad demokratai savo protestą motyvuoja siekiu apsaugoti amerikiečius nuo sveikatos draudimo krizės.

„Demokratai sako, kad šis jų protestas yra vienintelis šansas apsaugoti amerikiečius nuo sveikatos draudimo krizės, nes nuo Naujų metų individualių draudimų kainos gali išaugti per 114% dėl respublikonų sumažintų subsidijų. Tame nėra tiesos“, – komentavo turinio kūrėja.

Tuo metu respublikonai, anot jos, siekią mažinti valstybės skolą mažindami socialinių ir sveikatos programų finansavimą.

„Respublikonai siekdami sumažinti valstybės skolą turto per įvairias socialines ir sveikatos programas. Tačiau jie sako, jog tai paveiks tik 10% darbingo amžiaus amerikiečių, kuriems jų nuomone valstybė neturėtų teikti perteklinės paramos“, – rašė N. Laurinavičius.

Finansinis spaudimas

„Tai trumpai tariant, demokratai kaip visada nori apsaugoti platesnę žmonių grupę, o respublikonai kaip visada nori sumažinti valstybės išlaidas, nes jau dabar Amerika išleidžia 13% savo biudžeto palūkanoms – beveik tiek pat, kiek ir sveikatos subsidijoms“, – pažymėjo ji.

Ji taip pat priduria, kad tai nėra pirmasis kartas.

„Tai nėra pirmas kartas, kai Amerikos valdžia sustoja – nuo 1970-ųjų tai įvyko jau 10 kartų. Paskutinis 2018 metais tęsėsi 35 dienas“, – priminė Nerija.

Kas laukia amerikiečių

„Jeigu jums įdomu, ką tai reiškia amerikiečiams, viešasis sektorius praktiškai sustojo. 800.000 federalinių darbuotojų buvo išsiųsti namo be atlygio, o kritiniai yra prašomi toliau tęsti darbus be atlygio iki kol valdžia vėl atsidarys. Ir čia mes kalbam apie pasienio agentus, oro eismo kontrolierius, kariškius, policiją ir panašiai“, – rašė ji.

Pasak jos, gyventojai jau dabar susiduria su trikdžiais.

„Jau dabar amerikiečiai dalinasi spėjimais apie ilgas eiles oro uostuose, vėluojančius vizų procesus, uždarytus nacionalinius parkus ir muziejus, vėluojančias išmokas bei draudimų paraiškas“, – pabrėžė N. Laurinavičius.

