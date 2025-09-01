Kultūros ministras Vokietijoje tarsis dėl kultūrinių mainų programos

Anot ministerijos pranešimo, tai paskutinis ministro vizitas baigiant darbą Kultūros ministerijoje.
Š. Birutis nesulaukė siūlymo tęsti darbą Ingos Ruginienės Vyriausybėje. Lietuvos socialdemokratų partija į kultūros ministres teikia Seimo narės Vaidos Aleknavičienės kandidatūrą.
Berlyne Š. Birutis susitiks su Vokietijos kultūros ir medijų ministru Wolframu Weimeriu.
„Juo (vizitu – BNS) siekiama padėti tvirtus pamatus Lietuvos ir Vokietijos kultūrinių mainų programai, kurios esminė sklaida numatoma 2027–2028 metais, taip pat aptarti kultūros paveldo apsaugos ginkluoto konflikto atveju, kovos su dezinformacija ir paramos Ukrainos kultūros sektoriui klausimus“, – rašoma Kultūros ministerijos pranešime.
Taip pat numatytas Š. Biručio apsilankymas Berlyno žydų muziejuje, susitikimas su jo vadove Hetty Berg.
Šis apsilankymas sutampa su Lietuvoje minimais Žydų mokslo instituto – YIVO – šimtmečio metais.
Lietuvos delegacija taip pat klausysis būsimos Lietuvos ir Vokietijos kultūrinių mainų programos akcentus atspindinčio Mirgos Gražinytės-Tylos diriguojamo koncerto Berlyno filharmonijoje. Numatoma, kad koncerte dalyvaus ir Vokietijos kultūros ir medijų ministro federalinės tarnybos generalinis sekretorius Konradas Schmidtas-Werhernis (Konradas Šmitas-Verhernis).
Anot Kultūros ministerijos, šis vizitas vyksta įgyvendinant Vyriausybės patvirtintas Lietuvos santykių su Vokietija strategines gaires.
Jose pabrėžiama, kad naujoje Europos saugumo architektūroje Vokietija tampa svarbiausia Lietuvos saugumo atrama, tad būtina stiprinti abiejų visuomenių ryšius per kultūrą, kurti abipusiai artimas ir palankias kultūrines sąlygas, didinti atsparumą dezinformacijai ir istorijos klastojimui.
Kartu su laikinuoju ministru Š. Biručiu Berlyne lankytis Lietuvos kultūros instituto direktorė Julija Reklaitė.
Į Vilnių ministras grįš trečiadienį.
