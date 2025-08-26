Šalies vadovas turi priekaištų Biručiui: norėjosi didesnio aktyvumo, labai aiškios vizijos

„Ministrui Biručiui turiu priekaištų. Iš tikrųjų, norėjosi ir didesnio aktyvumo, norėjosi ir labai aiškios vizijos dėl Lietuvos kultūros sezono organizavimo, kurių vienas labai sėkmingai įvyko Prancūzijoje. Bet mes turime labai gražių planų ir dėl kultūros sezono Italijoje, Vokietijoje. Visam tam Kultūros ministerija turi skirti deramą dėmesį. Ją reikia ne stumti, o ji pati turi kelti idėjas ir jas įgyvendinti. To nebuvo ir manau, kad į visa tai mes turėsime atsižvelgti, kuomet formuosime naująją Vyriausybę“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė G. Nausėda.
Anot prezidento, dėl to, jog kultūros klausimas kaip toks vis dar nėra tarp svarbiausių valstybės prioritetų, taip pat yra laikinojo ministro atsakomybė.
„Taip niekada neturėjo būti, taip neturėtų būti. Ir aš tikiu, kad mes pasieksime tokį proveržį, kad kultūra bus einanti priekyje visa ko, o ne kaip savotiška atstumtoji Pelenė“, – apibendrino jis.
ELTA primena, kad antradienį Seimas ketina apsispręsti dėl į premjeres siūlomos Ingos Ruginienės kandidatūros.
Jei parlamentas patvirtins I. Ruginienės kandidatūrą, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
