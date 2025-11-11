Airijoje sulaikytas lietuvis: planavo terorizmo aktą

Pranešama, kad su dar vienu įtariamuoju lietuvis planavo padėti kraštutinių dešiniųjų grupuotei susprogdinti mečetę Golvėjaus mieste.
Pasak užsienio žiniasklaidos, sulaikytas lietuvis – 38 metų Karolis Pečkauskas.
Namuose rado sprogstamųjų medžiagų
Skelbiama, kad lapkričio pradžioje automobilyje, kuriame buvo abu vyrai, ir airio namuose rasta sprogstamųjų medžiagų, kurių būtų užtekę pagaminti trims bomboms.
Vyrams pateikti kaltinimai dėl sprogmenų laikymo, už tai gresia iki 14 metų nelaisvės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!