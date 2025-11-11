 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
14
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Airijoje sulaikytas lietuvis: planavo terorizmo aktą

2025-11-11 20:14 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-11-11 20:14

Airijoje sulaikytas teroro aktą mečetėje galimai planavęs lietuvis, skelbia „Irish Mirror“.

Airijoje dėl planuoto terorizmo akto sulaikytas lietuvis (nuotr. SCANPIX)

Airijoje sulaikytas teroro aktą mečetėje galimai planavęs lietuvis, skelbia „Irish Mirror“.

REKLAMA
14

Pranešama, kad su dar vienu įtariamuoju lietuvis planavo padėti kraštutinių dešiniųjų grupuotei susprogdinti mečetę Golvėjaus mieste.

Pasak užsienio žiniasklaidos, sulaikytas lietuvis – 38 metų Karolis Pečkauskas.

Namuose rado sprogstamųjų medžiagų

Skelbiama, kad lapkričio pradžioje automobilyje, kuriame buvo abu vyrai, ir airio namuose rasta sprogstamųjų medžiagų, kurių būtų užtekę pagaminti trims bomboms.

Vyrams pateikti kaltinimai dėl sprogmenų laikymo, už tai gresia iki 14 metų nelaisvės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Tikrai?
Tikrai?
2025-11-11 20:27
O kaip tavo tautiečiai rusai yra vadinami? Beje, gali neatsakinėti, nes to žodžio nepraleis vis tiek
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų