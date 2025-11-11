 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Robertas Kaunas siūlys didžiajai daliai viceministrų tęsti darbą

2025-11-11 14:29 / šaltinis: BNS
2025-11-11 14:29

Naujasis krašto apsaugos ministras socialdemokratas Robertas Kaunas sako siūlysiąs didžiajai daliai buvusių krašto apsaugos viceministrų tęsti darbą, tačiau vieną kandidatūrą turi ir naują.

Robertas Kaunas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Naujasis krašto apsaugos ministras socialdemokratas Robertas Kaunas sako siūlysiąs didžiajai daliai buvusių krašto apsaugos viceministrų tęsti darbą, tačiau vieną kandidatūrą turi ir naują.

0

Į pareigas turėtų grįžti ir Dovilės Šakalienės vadovavimo laikotarpiu dirbęs ministerijos kancleris.

„Šiandien vakare bus partijos (LSDP – BNS) valdyba, joje bandysiu pristatyti visą komandą ir tikiuosi, kad didžioji komandos dalis, tai yra buvusios komandos dalis, galės tęsti savo darbus“, – antradienį žurnalistams sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bus ir naujų žmonių. Taip, tai yra technokratai“, – pridūrė jis.

Pasak R. Kauno, į ministerijos kanclerio pareigas turėtų grįžti Dainius Ivoškis.

„Dėl darbų tęstinumo, dėl klausimų jautrumo, dėl darbų perėmimo turėtų startuoti maksimaliai ta pati komanda“, – tvirtino ministras.

Spalio pabaigoje ministrės pareigas palikusios D. Šakalienės komandoje dirbo viceministrai Loreta Maskaliovienė, Karolis Aleksa, Tomas Godliauskas ir Bronius Bieliauskas. 

Pirmasis R. Kauno, kaip krašto apsaugos ministro, vizitas bus į Suomiją, kur vyks Šiaurės ir Baltijos šalių gynybos ministrų susitikimas.

D. Šakalienė krašto apsaugos ministrės pareigas paliko spalio pabaigoje, praradusi premjerės Ingos Ruginienės pasitikėjimą po diskusijų dėl kitų metų finansavimo gynybai.

