Prakalbo apie išlaisvintą kalinį, kuris atsisakė vykti į Lietuvą ir sugrįžo į Baltarusiją: „Užjaučiame“

J. Olekas pradėjo spaudos konferenciją atkreipdamas dėmesį, kad nors formaliai yra paskelbti 52 „išlaisvinti“ politiniai kaliniai, jie iš tiesų buvo deportuoti iš Baltarusijos. Vienintelis, kuris norėjo ten pasilikti – Mykola Statkevičius – panašu, vėl atsidūrė kalėjime, o daugiau nei tūkstantis politinių kalinių tebėra įkalinti.
„Džiaugiamės 52 politinių kalinių išlaisvinimu, šiandienai jau galime sakyti – 51. Tas politinių kalinių išlaisvinimas, pasirodo, ne išlaisvinimas, o deportacija iš Baltarusijos.
Vienintelis, kuris norėjo būti išlaisvintas ir pasilikti Baltarusijoje – M. Statkevičius Baltarusijos socialdemokratų lyderis, atrodo, kad vėl yra Baltarusijos kalėjime.
Gaila, kad 51 yra čia, o 1 200 ir daugiau yra Baltarusijos kalėjimuose.
<...> Mūsų įsipareigojimas toks pats: spausti režimą, taikyti sankcijas Baltarusijai <...>“, – sakė jis.
Olekas mąsto, kad reikia tokių pastangų, kurias rodo Statkevičius
Seimo pirmininkas akcentavo, kad reikia tokių lyderių kaip M. Statkevičius, kurie lieka su savo tauta net sunkumų akivaizdoje. Jis kartu pabrėžė, jog nors pasaulis daug dėmesio skiria Rusijos agresijai prieš Ukrainą, negalima pamiršti ir demokratijos pažeidimų Baltarusijoje.
„Mums reikia tokių pastangų, kurias demonstruoja M. Statkevičius, kuris kaip tikras lyderis pasilieka su tauta. Mes jį užjaučiame, žinome jo sveikatos būklę ir tikrai palaikome tokią žmogaus poziciją.
Čia nėra taip, kad vieni pasilieka viduje, kiti yra išvykę, nes problemų pasaulyje yra daug: Rusijos agresija Ukrainoje sulaukia daug tarptautinio dėmesio, bet mes negalime nematyti ir tokių susidorojimų su demokratija, kokie yra Baltarusijoje“, – kalbėjo J. Olekas.
Politinis kalinys: „Tai yra prekyba žmonėmis“
Anot Baltarusijos žaliųjų partijos lyderio Dmitrijaus Kučiuko, Nobelio premijos laureatas Ales Bialiatski vis dar laikomas Baltarusijoje, ir mano, jog Lukašenka gali bandyti paleisti žmones mainais už sankcijų panaikinimą – tai jis vadina žmonių prekyba.
„Svarbu tai, kad Baltarusijoje liko žmonės, liko lyderiai, liko Ales Bialiatskis – Nobelio premijos laureatas. Aš buvau su juo vienoje kolonijoje. Aš manau, kad Lukašenka nori išpirkti šiuos žmones.
Vyksta derybos, jis rengiasi juos išlaisvinti, bet už tai jis, tikriausiai, bandys kalbėti apie, kad reikėtų panaikinti sankcijas – tai yra prekyba žmonėmis“, – komentavo jis.
D. Kučiukas viliasi, jog Baltarusija kažkada galės tapti Europos Sąjungos nare.
„Aš tikuosi, kad Baltarusija iš tikrųjų bus Europos šalių šeimoje. Aš ir mano kolegos nori mokytis iš Lietuvos, perimti Lietuvos patirtį ir kad ją galėtume vėliau įgyvendinti Baltarusijos viduje ir vykdyti reformas.
<...> Labai svarbu, kad ir Ukraina ir Baltarusija taptų Europos Sąjungos narėmis“, – teigė jis.
Svarbu – kova su Lukašenkos režimu
Baltarusijos žaliųjų partijos lyderis reiškė padėką Lietuvai ir jos politikams už Baltarusijos politinių kalinių priėmimą bei solidarumą, pabrėžiant bendrą kovą su A. Lukašenkos režimu.
„Ačiū Lietuvai, ačiū, kad priimate Baltarusijos politinius kalinius. Asmeniškai ačiū, nes jeigu aš nebūčiau išlaisvintas, aš likčiau Lukašenkos režimo įkaitas jau šešerius metus.
Ačiū Tomui Tomiliniu, nes labai svarbu yra solidarumus. <...> Mes, Baltarusijos žalieji, visada bendradarbiavome su kolegomis, kurie kovojo su Baltarusijos atominės elektrinės statybomis, mes tai darėme labai stipriai.
Toje pačioje grupėje mes taip pat bendradarbiavome su kitais politikais ir tai yra svarbu“, – dalijosi D. Kučiukas.
Baltarusijoje su politiniais kaliniais yra elgiamasi nežmoniškai, jie ten miršta
Mikola Dziadok, politinis aktyvistas sakė, kad būtina remti Baltarusijos demokratinį judėjimą ir siekti politinių kalinių paleidimo, nes šalyje jie patiria smurtą, nežmoniškas sąlygas ir net miršta. Pasak jo, pasaulis apie tai dar per mažai žino.
„Labai svarbu yra remti Baltarusijos demokratinį judėjimą ir skatinti, kad politiniai kaliniai būtų paleisti. Pasaulis, visuomenė ne iki galo žino, kas vyksta mūsų šalyje.
1 200 – 1 300 žmonių Baltarusijoje (politinių kalinių) yra mušami, su jais nežmoniškai yra elgiamasi, žmonės ten miršta, kiek iki šiol yra mirusių ir nežinoma (apie 80-90 žmonių) dėl įvairių aplinkybių, kurių neįmanoma išsiaiškinti, nes ji nėra kontroliuojama iš visuomenės pusės.
Atreipkite į tai dėmesį, prašome to nepamiršti“, – pasakojo M. Dziadok.
Lietuva – Baltarusijos demokratijos šalininkė
„Lietuva visada buvo ir bus Baltarusijos demokratijos šalininkė.
Išlaisvintų politinių kalinių liudijimai primena, kad kova už laisvę dar nesibaigė“, – sako Seimo Pirmininkas Juozas Olekas.
Baranovas apie Baltarusijos režimą: „Tai nepriimtina“
„Turime pareigą klausytis Baltarusijos pilietinės visuomenės balsų ir kartu ieškoti būdų, kaip tarptautinė bendruomenė gali realiai prisidėti prie permainų.
Vadinamasis kalinių paleidimas virto priverstine deportacija. Tai nepriimtina, ir jei režimas nori parodyti, kad yra pasiruošęs keistis, tie žingsniai turėtų būti kur kas rimtesni“, – teigia Seimo narys socialdemokratas R. Baranovas.
Iš Baltarusijos buvo paleisti 52 politiniai kaliniai
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad iš Baltarusijos buvo paleisti 52 šios šalies ir Vakarų valstybių politiniai kaliniai, tarp jų – ir šeši Lietuvos piliečiai, ketvirtadienį pranešė prezidentas Gitanas Nausėda.
Pasak šalies vadovo, tarp paleistų Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos bei Baltarusijos piliečių yra „opozicijos veikėjai, žurnalistai, protestų dalyviai“.
Anot jo, derybose dėl šio išlaisvinimo tiesiogiai dalyvavo Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas). Prezidentas pabrėžė, kad šis išlaisvinimas nėra vykdomas mainais už Vakarų sankcijų Baltarusijai panaikinimą.|
„Tai, kas įvyko, yra didžiulė diplomatinė sėkmė Amerikai ir mums visiems“, – kalbėjo G. Nausėda.
