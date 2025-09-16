Mirė legendinis kino aktorius Robertas Redfordas

Legendinis kino aktorius Robert Redford mirė sulaukęs 89 metų.
Kaip pranešė The New York Times, „Oskaro“ laureatas antradienį ramiai užmigo amžinybei savo namuose, esančiuose netoli Provo miesto, Jutoje.
Apie aktoriaus mirtį informavo Cindi Berger, viešųjų ryšių bendrovės „Rogers & Cowan PMK“ vadovė. Redfordas dešimtmečius buvo vienas ryškiausių Holivudo aktorių, sukūręs įsimintinus vaidmenis tokiuose filmuose kaip Butch Cassidy and the Sundance Kid bei Visi prezidento vyrai, rašo dailymail.uk.co.
Buvo pelnęs „Oskarą“
Vėliau gyvenime jis ėmėsi režisūros ir už 1980 m. sukurtą filmą Paprasti žmonės pelnė „Oskarą“.
1981 m. Redford įkūrė ne pelno siekiančią „Sundance“ institutą, tapusį reikšminga meno pasaulio dalimi. O jau 1984 m. jis iš esmės pakeitė sunkumų patiriantį kino festivalį, kuris išaugo į šiandien visame pasaulyje žinomą „Sundance“ kino festivalį, vykstantį Jutos Park Sityje.
Festivalis tapo tramplinu jauniems kūrėjams – čia savo talentą demonstravo tokie režisieriai kaip Quentinas Tarantino, Ava DuVernay, Jamesas Wanas ir Darrenas Aronofsky. Tai taip pat buvo erdvė dokumentiniams filmams, gvildenantiems svarbias temas – nuo klimato kaitos iki reprodukcinių teisių.
