Žymioji „Barbie“ filmo aktorė pasirodė ant raudonojo kilimo: nustebino itin atviru įvaizdžiu

Moteris pasirodė filmo „Big Bold Beautiful Journey“ premjeroje, kuris vyko Londone. Ten atėjo ne viena, tačiau visos akys buvo nukreiptos į aktorę. Moterį lydėjo aktorius Colinu Farrellu.
Parodė dailią figūrą
Žymi aktorė pasirodė Londone, filmo „Big Bold Beautiful Journey“ premjeroje. Svečiai rikiavosi ant raudonojo kilimo. Ne išimtis ir Margot Robbie.
Margot Robbie į premjerą atvyko su „Armani Privé“ 2025 m. pavasario kolekcijos suknele. Dizaineris mirė visai neseniai, todėl galima spėlioti, tai tik sutapimas, ar aktorė taip norėjo pagerbti jo atminimą.
