TV3 naujienos > Žmonės

Žymioji „Barbie“ filmo aktorė pasirodė ant raudonojo kilimo: nustebino itin atviru įvaizdžiu

2025-09-12 18:12
2025-09-12 18:12

Viena garsiausių bei žinomiausių aktorių pasaulyje Margot Robbie įvaizdis ant raudonojo kilimo atkreipė ne vieno žmogaus dėmesį, nes suknelė buvo beveik kiaurai permatoma.

Viena garsiausių bei žinomiausių aktorių pasaulyje Margot Robbie įvaizdis ant raudonojo kilimo atkreipė ne vieno žmogaus dėmesį, nes suknelė buvo beveik kiaurai permatoma.

Moteris pasirodė filmo „Big Bold Beautiful Journey“ premjeroje, kuris vyko Londone. Ten atėjo ne viena, tačiau visos akys buvo nukreiptos į aktorę. Moterį lydėjo aktorius Colinu Farrellu.

Parodė dailią figūrą

Žymi aktorė pasirodė Londone, filmo „Big Bold Beautiful Journey“ premjeroje. Svečiai rikiavosi ant raudonojo kilimo. Ne išimtis ir Margot Robbie.

Margot Robbie į premjerą atvyko su „Armani Privé“ 2025 m. pavasario kolekcijos suknele. Dizaineris mirė visai neseniai, todėl galima spėlioti, tai tik sutapimas, ar aktorė taip norėjo pagerbti jo atminimą.

