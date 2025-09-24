Į viešumą lenda karališkosios šeimos paslaptys: to nesitikėjo

Daugelis mano, kad tai gali žymėti jos pabaigą karališkojoje šeimoje.
Sudėtingas periodas
Visgi Sarah jau ne kartą įrodė esanti ištverminga – ji gebėjo išgyventi net ir pačiose sudėtingiausiose karališkosios aplinkos situacijose.
Sarah ir Andrew pažinojo vienas kitą nuo vaikystės, tačiau tik 1985 metais, sėdėdami greta „Royal Ascot“ žirgų lenktynėse, pradėjo susitikinėti.
Pora susižadėjo 1986 metų vasario 19 dieną, Andrew 26-ojo gimtadienio proga, kai jis savo širdies draugei padovanojo nuostabų rubino žiedą.
Jų vestuvės įvyko 1986 metų liepos 23 dieną Vestminsterio abatijoje, o po dvejų metų gimė jų pirmoji dukra, princesė Beatričė, o 1990-aisiais – princesė Eugenija.
Tačiau santykiuose jau ėmė ryškėti įtrūkimai. Andrew karjera kariniame laivyne dažnai jį išskirdavo nuo šeimos ilgiems laikotarpiams. Fergie vėliau prisipažino, kad pirmojo nėštumo aštuonis mėnesius praleido viena, nes princas Philipas esą uždraudė jai vykti kartu su Andrew.
2010 metais ji sakė: „Mano susitarimas buvo tas, kad aš ištekėsiu už savo vyro, kuris tuo metu buvo princas ir laivyno karininkas. Bet vietoj jo aš gavau rūmus, bet jo – ne. Per mūsų santuoką jį mačiau tik 40 dienų per metus.“
Būtent ši vienatvė, pasak pranešimų, paskatino Sarah įklimpti į kitus santykius. Ji buvo trečius metus ištekėjusi ir laukėsi Eugenijos, kai 1989 metais Hjustono Didžiojoje operoje vykusiame Britų operos festivalyje susitiko su amerikiečiu Steve'u Wyattu.
Greitai jie įsimylėjo vienas kitą. „Steve Wyatt buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios žlugo jos santuoka“, – teigė Davidas Leigh, knygos „Jorko kunigaikštienė be cenzūros“ bendraautorius.
Buvo sakoma, kad Steve, o ne Andrew, buvo „jos gyvenimo meilė“ ir kad ji įsimylėjo jį „iki ausų“.
