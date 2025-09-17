Pamatę, ką princas daro laidotuvėse, pakraupo: nesupranta, kaip taip galima

65-erių Jorko hercogas prisijungė prie kitų karališkos šeimos narių – tarp jų ir buvusios žmonos Sarah Ferguson – ir atvyko į privačią atsisveikinimo ceremoniją.
Minia nuščiuvo išvydusi netikėtą veidą pamaldose, skirtose prisiminti ir išlydėti Katherine, velionės karalienės pusbrolio Kento hercogo žmoną, mirusią rugsėjo 4 d., sulaukus 92 metų, rašo mirror.co.uk.
Laidotuvėse princas juokėsi ir šypsojosi
Nors visi iš emocingų pamaldų išėjo rimtais veidais, princas Andrew šypsojosi ir juokėsi – manoma, kad persimetė juokeliu su S. Ferguson.
Hercogas taip pat prapliupo juoktis stovėdamas šalia princo Williamo, kuris akivaizdžiai atrodė sutrikęs ir susigėdęs.
Williamas ir kiti šeimos nariai buvo užfiksuoti su liūdnomis išraiškomis veiduose prie Vestminsterio katedros po gedulingos Kento hercogienės pagerbimo ceremonijos, kuri išlydėta apsupta šeimos narių.
Nors Andrew yra pasitraukęs iš pareigas einančio karališkosios šeimos nario vaidmens, jis antradienio pamaldose buvo pasodintas į garbingą vietą pirmoje eilėje.
Seksualine prievarta kaltinamam princui įžengus į bažnyčią – susirinkusiųjų minios reakcija
Tačiau minia prie katedros suūžė, kai Andrew ir Sarah kartu žengė į vidų ieškoti vietų. Pora, kuri vis dar gyvena kartu, buvo atlydėta policijos palydos iš savo namų „Royal Lodge“ Vindzore į Londono vietą.
Dabar pasirodė nuotraukos, kuriose matyti Andrew besijuokiantis po atsisveikinimo ceremonijos ir pamaldų, kai jis ir aukščiausi karališkos šeimos nariai – įskaitant jo brolį karalių Karolį III – išėjo iš Vestminsterio katedros.
Į laidotuves princas Andrew atvyko tebesitęsiant skandalui dėl kaltinimų seksualine prievarta iš vienos labiausiai žinomų pedofilo finansininko Jeffrey Epsteino aukų – Virginios Giuffre. Dviejų vaikų tėvas Andrew šiuos kaltinimus neigia.
V. Giuffre šeima dabar ragina iki galo ištirti Jorko hercogo veiksmus. V. Giuffre teigė, kad J. Epsteinas ją supažindino su Andrew 2001 m., kai jai buvo 17 metų, ir kad jis tris kartus ją seksualiai išnaudojo.
Princas, kuris visada neigė kaltinimus, 2022 m. su ja pasiekė susitarimą, kaip manoma, jis sumokėjau daugiau nei 12 mln. svarų sterlingų. V. Giuffre šių metų balandį nusižudė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!