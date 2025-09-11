Netikėtas princo prisipažinimas: viešai pranešė, kad turi slaptą sūnų

61 metų princas viešai patvirtino, kad yra 25-erių vaikino tėtis, sūnus yra iš ankstesnių princo santykių su Wendy van Wanten – flamandų aktore ir dainininke, kurios tikrasis vardas yra Iris Vandenkerckhove.
Princas viešai pripažino turintis slaptą sūnų
Pranešime, paskelbtame naujienų agentūrai „Belga“, princas teigė: „Šiuo pareiškimu pripažįstu, kad esu Clemento Vandenkerckhove'o biologinis tėvas.
Pastaraisiais metais mes apie tai kalbėjomės atvirai ir sąžiningai. Šis pareiškimas grindžiamas supratimu ir pagarba visiems susijusiems asmenims. Tai bendrų diskusijų rezultatas.
Nuoširdžiai prašau, kad šią informaciją priimtumėte su tokia diskrecija, kokios reikalauja šio intymaus klausimo pobūdis. Aš nepateiksiu jokių papildomų pareiškimų ar paaiškinimų šiuo klausimu.“
Jau seniai sklandė gandai, kad Laurent su Wendy susilaukė vaiko, rašo mirror.co.uk. „TVRT“ praneša, kad Wendy susipažino su princu Laurent 1990-ųjų viduryje mados šou Paryžiuje ir kad jie kartu dalyvavo princo Edwardo vestuvėse 1999 m.
Jos sūnus Clement gimė 2000 m., o išvydę vaiką daugelis pastebėjo akivaizdų tėvo ir sūnaus panašumą.
Princas Laurent yra jaunesnysis Belgijos karaliaus Philippe brolis, nuo 2003 m. vedęs princesę Claire, su kuria susipažino 2000 m. Pora augina tris vaikus: 21 metų princesę Louise ir 19 metų dvynius princus Nicolas bei Aymeric.
Paslaptis atskleista prieš pasirodant dokumentiniam filmui
Laurent pareiškimas pasirodė likus vos kelioms valandoms iki flamandų televizijos kanalo VTM dokumentinio filmo „Clément, Son of…“ premjeros, kurioje jo sūnus pirmą kartą prabilo apie savo tėvą.
Pasak „Nieuwsblad“, Clementas filme sakė: „Vos gimiau, apie mane jau buvo kalbama. Tai man buvo įprastas gyvenimas. Dabar galiu tai pasakyti pats. Man 25-eri ir galvoju: visi mes žmonės.
Mano tėtis nieko blogo nepadarė, mano mama nieko blogo nepadarė. Noriu gyventi normalų gyvenimą ir nenoriu nuolat girdėti: „Ar tu žinai, kas tavo tėvas? Jis dar gyvas?“ Noriu viską užbaigti su tuo. Tiesiog noriu nueiti su tėčiu išgerti alaus.“
Princas Laurent yra antrasis Belgijos buvusio karaliaus Alberto II ir karalienės Paolos sūnus bei trečias jų vaikas. Šiuo metu jis yra 15-as eilėje į sostą, tačiau, kadangi Clementas gimė ne santuokoje, jis greičiausiai neatsidurs paveldėtojų sąraše, praneša „HELLO“.
Tai – jau ne pirmas toks šokiruojantis prisipažinimas. Prieš penkerius metus jo tėvas, karalius Albertas, po septynerius metus trukusios teisinės kovos prisipažino esąs menininkės Delphine Boël tėvas. Ji gimė 1968 m., po Alberto romano su baroniene Sybille de Selys Longchamps.
Delphine ir jos vaikai nėra įtraukti į Belgijos sosto paveldėjimo eilę, tačiau 2020 m. spalį teismas jiems suteikė princo ir princesės titulus. Nuo to laiko ji prisijungė prie karališkosios šeimos įvairiuose viešuose renginiuose.
Albertas, kuriam dabar 91-eri, 2013 m. atsisakė sosto dėl sveikatos problemų ir perdavė jį vyriausiajam sūnui Philippe.
