Išgirdus, kaip karalienę vadino jos vyras, nustemba ne vienas: patiktų ne visiems

Tai patvirtina ir jos vyro, princo Philipo, sugalvota meili pravardė, kuri daugeliui skamba netikėtai ir net šmaikščiai, rašoma naujienų portale mirror.co.uk.
Karalienės atminimas gyvas net ir trejų metų
Karalienė Elžbieta II mirė 2022 metų rugsėjo 8-ąją, tačiau net ir praėjus trejiems metams žmonės vis dar atranda naujų, anksčiau nežinotų detalių apie jos gyvenimą. Dešimtmečius atsidavusi tarnybai šaliai, ji liko viena gerbiamiausių asmenybių istorijoje.
Nors karalienės nebėra, pasakojimai apie jos ryškų ir spalvingą gyvenimą toliau pasiekia visuomenę. Viena tokių istorijų susijusi su jos vyru, princu Philipu, ir jo žmonai skirtu švelniu, tačiau gana neįprastu kreipiniu.
Karalienės pravardė – ne tik „Lilibet“
Plačiai žinoma, kad vaikystėje karalienė turėjo pravardę Lilibet. Mažoji Elžbieta pati taip save vadino, nes dar sunkiai ištardavo savo vardą. Šią tradiciją „pratęsė“ ir karalienės proanūkė – princas Harry bei Meghan Markle savo dukrai davė būtent Lilibet vardą.
Tačiau kur kas mažiau žinoma, jog princas Philipas buvo sugalvojęs visai kitokią pravardę – jis žmoną vadino „kopūstu“.
„Kopūstas“ arba „bandelė“
Ši istorija vėl iškilo socialiniame tinkle „Reddit“, kur vartotojai dalijosi faktu, kad Philipas savo žmoną švelniai vadindavo Cabbage („kopūstas“). Pasak komentatorių, toks kreipinys kilęs iš prancūzų kalbos kreipinio „mon chou“, vartojamo kaip meilaus atitikmens kreipiniui „brangioji“ arba „mieloji“.
Kai kurie internautai prisiminė, jog seriale „The Crown“ princas Philipas per kalbą žmoną taip pat pavadina „kopūstu“. Taip pat pastebėta, kad prancūzų kalboje populiarus posakis yra mon petit chou („mano mažas kopūstėli“), kurį įsimylėjėliai vartoja jau daugiau nei šimtmetį.
Kartais šis meilus kreipinys taip pat verčiamas „mano mažoji bandele“.
Patvirtinta ir biografo
Karalienės biografas Robertas Lacey yra patvirtinęs, kad „Cabbage“ tikrai kartais buvo vyro kreipinys į žmoną. Nors neaišku, kokia buvo tikroji pravardės kilmė, spėjama, jog ją įkvėpė prancūziška meilės išraiška.
Ši detalė netgi buvo įtraukta į 2006 m. filmą „Karalienė“, kuriame rodoma scena, kai Philipas atsigula į lovą ir taria žmonai: „Pasitrauk, kopūstėli.“ Scenaristas Peteris Morganas tuomet patvirtino, kad šį faktą išgirdo iš patikimų šaltinių.
Vis dėlto neatmetama galimybė, kad neįprastą pravardę įkvėpė ir koks nors šeimos pokštas. Tikroji istorija galbūt taip ir liks paslaptimi.
Ilga santuokos istorija
Princas Philipas, gimęs 1921 m. Korfu saloje Graikijoje, vedė Elžbietą 1947-aisiais. Jiedu susilaukė keturių vaikų: dabartinio karaliaus Karolio III, princesės Anos, princo Andrew ir princo Edvardo.
Philipas mirė 2021 metais, likus metams iki žmonos mirties.
