Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Išgirdus, kaip karalienę vadino jos vyras, nustemba ne vienas: patiktų ne visiems

2025-09-08 10:20 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-08 10:20

Praėjus trejiems metams po karalienės Elžbietos II mirties, apie ją vis dar sklinda nauji pasakojimai. Nors monarchė buvo viena labiausiai gerbiamų figūrų pasaulyje ir daugelį dešimtmečių atsidavė tarnystei savo šaliai, už uždarų durų ji buvo ir mylima žmona, motina ir močiutė.

Karalienė Elizabeth, žvakutė (nuotr. SCANPIX ir 123rf.com)

Praėjus trejiems metams po karalienės Elžbietos II mirties, apie ją vis dar sklinda nauji pasakojimai. Nors monarchė buvo viena labiausiai gerbiamų figūrų pasaulyje ir daugelį dešimtmečių atsidavė tarnystei savo šaliai, už uždarų durų ji buvo ir mylima žmona, motina ir močiutė.

REKLAMA
0

Tai patvirtina ir jos vyro, princo Philipo, sugalvota meili pravardė, kuri daugeliui skamba netikėtai ir net šmaikščiai, rašoma naujienų portale mirror.co.uk. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karalienės atminimas gyvas net ir trejų metų

Karalienė Elžbieta II mirė 2022 metų rugsėjo 8-ąją, tačiau net ir praėjus trejiems metams žmonės vis dar atranda naujų, anksčiau nežinotų detalių apie jos gyvenimą. Dešimtmečius atsidavusi tarnybai šaliai, ji liko viena gerbiamiausių asmenybių istorijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Nors karalienės nebėra, pasakojimai apie jos ryškų ir spalvingą gyvenimą toliau pasiekia visuomenę. Viena tokių istorijų susijusi su jos vyru, princu Philipu, ir jo žmonai skirtu švelniu, tačiau gana neįprastu kreipiniu.

REKLAMA

Karalienės pravardė – ne tik „Lilibet“

Plačiai žinoma, kad vaikystėje karalienė turėjo pravardę Lilibet. Mažoji Elžbieta pati taip save vadino, nes dar sunkiai ištardavo savo vardą. Šią tradiciją „pratęsė“ ir karalienės proanūkė – princas Harry bei Meghan Markle savo dukrai davė būtent Lilibet vardą.

Tačiau kur kas mažiau žinoma, jog princas Philipas buvo sugalvojęs visai kitokią pravardę – jis žmoną vadino „kopūstu“.

REKLAMA
REKLAMA

„Kopūstas“ arba „bandelė“

Ši istorija vėl iškilo socialiniame tinkle „Reddit“, kur vartotojai dalijosi faktu, kad Philipas savo žmoną švelniai vadindavo Cabbage („kopūstas“). Pasak komentatorių, toks kreipinys kilęs iš prancūzų kalbos kreipinio „mon chou“, vartojamo kaip meilaus atitikmens kreipiniui „brangioji“ arba „mieloji“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kai kurie internautai prisiminė, jog seriale „The Crown“ princas Philipas per kalbą žmoną taip pat pavadina „kopūstu“. Taip pat pastebėta, kad prancūzų kalboje populiarus posakis yra mon petit chou („mano mažas kopūstėli“), kurį įsimylėjėliai vartoja jau daugiau nei šimtmetį. 

Kartais šis meilus kreipinys taip pat verčiamas „mano mažoji bandele“.

Patvirtinta ir biografo

Karalienės biografas Robertas Lacey yra patvirtinęs, kad „Cabbage“ tikrai kartais buvo vyro kreipinys į žmoną. Nors neaišku, kokia buvo tikroji pravardės kilmė, spėjama, jog ją įkvėpė prancūziška meilės išraiška.

REKLAMA

Ši detalė netgi buvo įtraukta į 2006 m. filmą „Karalienė“, kuriame rodoma scena, kai Philipas atsigula į lovą ir taria žmonai: „Pasitrauk, kopūstėli.“ Scenaristas Peteris Morganas tuomet patvirtino, kad šį faktą išgirdo iš patikimų šaltinių.

Vis dėlto neatmetama galimybė, kad neįprastą pravardę įkvėpė ir koks nors šeimos pokštas. Tikroji istorija galbūt taip ir liks paslaptimi.

Ilga santuokos istorija

Princas Philipas, gimęs 1921 m. Korfu saloje Graikijoje, vedė Elžbietą 1947-aisiais. Jiedu susilaukė keturių vaikų: dabartinio karaliaus Karolio III, princesės Anos, princo Andrew ir princo Edvardo.

Philipas mirė 2021 metais, likus metams iki žmonos mirties.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų