  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Karališkoje šeimoje – skaudi netektis

2025-09-05 14:27
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-05 14:27

Karališkoje šeimoje – skaudi netektis. Bakingamo rūmai pranešė apie Kento hercogienės Katharine mirtį. 

Karališka šeima, žvakė (nuotr. SCANPIX ir 123rf.com)

Karališkoje šeimoje – skaudi netektis. Bakingamo rūmai pranešė apie Kento hercogienės Katharine mirtį. 

0

Moteriai buvo 92-eji.

Netektis

Bakingamo rūmų pranešime rašoma: „Bakingamo rūmai su giliu liūdesiu praneša apie Jos Karališkosios Didenybės Kento hercogienės mirtį.

Jos Karališkoji Didenybė mirė ramiai praėjusią naktį Kensingtono rūmuose, apsupta savo šeimos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karalius ir karalienė bei visi karališkosios šeimos nariai kartu su Kento hercogu, jo vaikais ir anūkais gedi dėl šios netekties ir su šiluma prisimena hercogienės visą gyvenimą trukusią atsidavimą visoms organizacijoms, su kuriomis ji buvo susijusi, jos aistrą muzikai ir empatiją jauniems žmonėms.“

Kento hercogienė buvo ištekėjusi už Kento hercogo, velionės karalienės Elžbietos II pusbrolio. Jie turėjo tris vaikus ir dešimt anūkų.

Ji buvo muzikantė ir vaikų bei jaunimo gerovės gynėja.

Nuo mažens ji rodė talentą muzikai. Katharine mokėsi groti fortepijonu, vargonais ir smuiku.

Kurį laiką ji dirbo vaikų namuose Jorke ir mokytojavo darželyje Londone, prieš išvykdama į Oksfordą studijuoti muzikos. Jos aistra muzikai tęsėsi visą gyvenimą, 2004 m. ji įkūrė labdaros organizaciją „Future Talent“.

Po Elžbietos mirties 2022 m. kunigaikštienė tapo vyriausia gyva karališkosios šeimos nare.

