Kate Middleton vos išvengė susitikimo su prieštaringai vertinamu šeimos nariu: darbuotojai buvo šokiruoti

Tiek Williamas, tiek Kate savaitės pradžioje lydėjo vaikus, apžiūrėjo parke specialiai serialui pastatytas Škotijos aukštumų kopijas, skelbė mirror.co.uk.
Pasirodė viešumoje
Penktadienio vakarą Kate su vaikais atvyko viena, turėdama galimybę susipažinti su jauniausiais serialo aktoriais. Princas Louisas netgi turėjo progą trumpam pasivažinėti Hogvartso ekspresu – traukiniu, pastatytu specialioje pusės mylios trasoje netoli jų namų.
„Tai buvo labai ypatinga – Kate ir vaikai susitiko su jaunais aktoriais ir režisieriumi. Ten filmavimas vyko tik vieną naktį, tad tai tikrai buvo magiškas bilietas. O dėl Louiso – jis turėjo galimybę važiuoti traukiniu kartu su mašinistu. Atrodė, kad jam tai labai patiko. Daugelio vaikų svajonė – bent kartą pakilti į Hogvartso ekspresą“, – sakė vienas šaltinis.
Darbuotojai liko šokiruoti
Tačiau filmavimo aikštelėje darbuotojai buvo šokiruoti, kai į ją atvyko princas Andrew su savo anūkais.
Tai įvyko tuo metu, kai jis buvo įtrauktas į skandalą dėl el. laiško, kurį jo buvusi žmona Sarah Ferguson siuntė nuteistam pedofilui Jeffrey Epsteinui, vadindama jį „aukščiausiu draugu“.
Filmavimo aikštelė yra šalia princo Andrew namų, Royal Lodge, ir šaltinis paaiškino: „Buvo kiek keista, kad jis ten pasirodė, bet buvo malonu matyti, kaip vaikai smagiai leidžia laiką. Jie buvo užsiėmę žiūrėdami į Hogvartso ekspresą, ir atrodė, kad jiems tai tikrai buvo magiškas momentas.“
Princas Andrew ir Kate viešėjo skirtingu metu, o šiuo metu pasirodo pranešimų, kad Williamass ketina „užšaldyti“ santykius su savo pažemintu dėdė, o karalius neplanuoja kviesti Jorko kunigaikščio ir kunigaikštienės į Kalėdas.
Karališkoji šeima jau seniai yra magiškos „Hario Poterio“ knygų serijos gerbėjai. Karalienė Camilla yra prisipažinusi, kad karalius netgi garsiai skaito šias knygas savo anūkams.
„Kartais, kai būname su mano vyru Škotijoje, jis jiems skaito „Hario Poterio“ knygas. Jis įgarsina visas balsų intonacijas, nes yra puikus imituotojas. Aš nelabai gerai tai moku, bandau imituoti balsus, bet vaidinti nėra mano stiprioji pusė. Tačiau jis sėda, o visi vaikai susėda šalia jo“, – sakė Camilla 2017 metais.
