Kartu su sese Irūna įsiamžinusi Ineta Puzaraitė kreipėsi į Marių Jampolskį: „Tik be pavydo scenų“

Atlikėja Ineta Puzaraitė-Žvagulienė savo socialinių tinklų paskyroje paviešino nuotraukas iš ankstesnės fotosesijos su sese Irūna Puzaraite-Čepononiene. Nors kadrai sužavėjo gerbėjus, ne ką mažiau dėmesio pritraukė ir Inetos humoristinis kreipimasis į Irūnos scenos kolegą Marių Jampolskį.

0

Ketvirtadienio vakarą I. Puzaraitė-Žvagulienė pasidalino keliomis nuotraukomis, kuriose užfiksuota su sese I. Puzaraitė-Čepononiene.

Artimas ryšys

Šiose jau seniau darytose akimirkose seserys demonstruoja išskirtinę estetiką, pabrėždamos subtilų moteriškumą ir artimą tarpusavio ryšį.

Juodi švarkai, kuriuos vilkėjo tiek Irūna, tiek Ineta, suteikė jų įvaizdžiui solidumo ir modernumo. Šis aprangos pasirinkimas leido visą dėmesį sutelkti į esmę – seserų emocijas, žvilgsnius ir stiprų tarpusavio ryšį.

Prie šių įamžintų akimirkų I. Puzaraitė-Žvagulienė pridėjo šmaikštų kreipimąsi į Irūnos scenos partnerį Marių Jampolskį ir kartu priminė gerbėjams apie numatomus dueto koncertus.

„Mariau, tik be pavydo scenų. Gerai?

Kas norit pamatyti patį nuoširdžiausią koncertą, savo miestą rasite kažkur tarp šitų nuotraukų.

Bilietų ieškokite visur. Arba kaip parašyta tame plakate“, – rašė I. Puzaraitė-Žvagulienė.

Primename, jog visai neseniai I. Puzaraitė su portalo tv3.lt skaitytojai dalijosi apie atrastą naują hobį. Ji sportuoja nuosekliai ir sako, kad tai tapo neatsiejama jos kasdienybės dalimi.

Nuo motyvacijos iki sveikatos – kodėl pradėjo sportuoti

Irūna sako, kad sportas jos gyvenime atsirado ne dėl mados ar siekio pasigirti rezultatais, o iš visiškai paprasto noro – jaustis geriau tiek kūnu, tiek mintimis.

„Greičiausiai sportuoti mane paskatino motyvaciniai dalykai ir disciplina – tas suvokimas, kad kartais reikia peržengti save ir padaryti tai, ko galbūt visai nesinori. Prisidėjo ir sveikatos reikalai – su nugara būdavo visokių bėdelių, tai manau, kad sportas prie to labai padeda“, – pasakoja atlikėja.

Anot jos, fizinis aktyvumas ilgą laiką nebuvo prioritetas. Sportas, kaip ji sako, atsirasdavo ir pranykdavo taip pat greitai kaip naujametiniai pažadai.

„Kaip aš sakau – pasiimi tą metinį kuponą, kažkiek pasportuoji, o tada atsiranda begalė priežasčių, kodėl neiti į sportą. Bet dabar viskas kitaip. Dabar sportuoju su treneriu – nėra kur dingti. Kartais tikrai tingisi, bet žinai, kad reikia, kad nepavesi nei savęs, nei kitų. Mane tai labai užmotyvavo, o kuo toliau, tuo viskas darosi smagiau“, – sako ji.

Sportas pakeitė dienos ritmą ir energiją

Pasak Irūnos, sportas pakeitė ne tik kūną, bet ir visą jos dienos ritmą. Jei anksčiau ji save vadino „vakaro žmogumi“, dabar dieną pradeda visai kitaip – nuo treniruotės ir geros nuotaikos.

„Aš iš principo esu labai ne ryto žmogus – mano gyvenimas visada prasidėdavo aktyviau nuo pietų, ir tada galėdavau dirbti ar veikti net iki nakties. O sportas man įvedė visiškai naują režimą – treniruotę darau ryte, ir tada visai dienai atsiranda energijos. Savijauta tikrai geresnė, viskas lengviau sekasi. Man labai tiko sportas ryte – vakare jau nebėra to noro, nebėra jėgų. Jei ryte neišeini – vakare jau tikrai nebeisi“, – pasakoja ji.

Treniruotes Irūna renkasi sporto salėje, o labiausiai ją motyvuoja ne tik gera savijauta, bet ir matomi rezultatai, kuriuos pastebi ne tik ji pati, bet ir aplinkiniai.

„Kadangi neturiu daug riebalinio sluoksnio, pokyčiai pas mane matosi gana greitai. Ir aš pati tai matau, ir kiti pastebi – dėl to labai džiaugiuosi. Tai motyvuoja ne tik energija, bet ir matomas rezultatas“, – šypsosi Irūna.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

