Irūnos Puzaraitės šeimoje – naujas etapas

I. Puzaraitė pasakoja, kad jau daug metų vasarą gyvena itin įtemptu ritmu, rašoma pranešime spaudai.
„Mėgstu sakyti, kad vasarą lekiu kaip užsukta. Namie buvau retas svečias, tačiau mano šeima žino, kad vasara nėra vien tik apie atostogų režimą. Dažnai vežuosi savo mažuosius kartu, ir visas laikas iki mano koncertų yra skirtas tik jiems. Žinote, praleisdama tiek daug laiko pajūryje, jūros taip ir nepamačiau“, – atvirauja ji.
Vis dėlto, atslūgus darbų maratonui, ji su džiaugsmu laukia rudens, kai atsiranda daugiau laiko sau, namams ir naujiems planams:
„Mano namuose visuomet jaučiamas sezoniškumas – ruduo man patinka dėl dekoratyvinių akcentų, žvakių, minkštų pledų. Ypač smagu, kad su „Pepco“ sezoninėmis kolekcijomis tą jaukumą galima susikurti neišlaidaujant. Interjero detalės ar buityje naudojamos priemonės visuomet pasiteisina ir lieka ne vieną sezoną“, – sako atlikėja.
Mokslo metams ruošiasi iš anksto
Šiemet I. Puzaraitės sūnus Toras žengs į antrą, o dukra Glorija – į paruošiamąją klasę, tad paskutinis vasaros mėnuo žinomos moters šeimoje yra pasiruošimo ir nusiteikimo naujiems mokslo metams laikas.
Ji pripažįsta, kad mėgsta pasiruošti kaip įmanoma iš anksto, nes nauji mokslo metai ir taip atneša lengvo streso tiek vaikams, tiek tėvams.
„Rugpjūtį stengiamės grįžti į tinkamą miego režimą, tvarkome spintas ir stalčius, sudarome turimų ir reikiamų priemonių sąrašą, kad neprisipirktume to, ko nereikia. Pasirūpinus baziniais dalykais – kuprine, pieštukine, flomasteriais, spalvotais pieštukais, rašikliais ir sąsiuviniais, – lieka įsigyti mokyklinę uniformą, sportinę aprangą bei avalynę. Dalis priemonių lieka iš praėjusių metų, o kuprinė dažnai tarnauja ne vienus metus. Neskubame pirkti tik tam, kad pirktume“, – pripažįsta ji.
Atlikėjos nuomone, apsipirkimas su vaiku tik labiau sužadina naujų mokslo metų laukimą, tad vaikus visuomet pasiima kartu ir leidžia patiems rinktis, bet tik tai, kas sąraše ir kas bus tikrai naudinga.
„Praėjusiais metais didžiausią dėmesį skyrėme pirmoko kuprinei. Ta diena buvo lyg savotiška pramoga. Sūnus matavosi tikrai ne vieną, leidome išsirinkti jam patogiausią ir gražiausią. Viską, ko reikia mokyklai, radome vienoje vietoje – minėtoje parduotuvėje, o ir mokyklinuko krepšelis nekainavo daug. Džiaugiausi galėdama laisvai leisti vaikui pačiam rinktis priemones ir nebijoti, kad sąskaita bus didelė. Man labai svarbu, kad kaina būtų adekvati, o čia visuomet surandame gerą kainos ir kokybės santykį“, – tikina ji.
Daugelis tėvų baiminasi išlaidų, ruošdami vaiką į mokyklą. Pasak I. Puzaraitės, svarbiausia – žinoti, kur apsipirkti: „Manau, kad minėta parduotuvė yra tikras atradimas mamoms. Kolekcijos nuolat atnaujinamos, drabužėliai stilingi, o kainos kartais, palyginti su kitomis parduotuvėmis, net šypseną kelia. Atrodo neįtikėtina, kai kiti tėveliai sako, kad auginti vaikus brangu. Mes esame ištikimi šio tinklo klientai ir gerbėjai. Pati visuomet sau randu „perliukų“ sportui. Niekada neišeinu iš parduotuvės be kokios nors namų interjero detalės ar mielos smulkmenos namų jaukumui sukurti.“
Svarbiausia – teigiamas nusiteikimas
Išlydint vaiką į pirmą klasę gali užplūsti įvairios emocijos – pasididžiavimas, susimaišęs su jauduliu, šiek tiek nerimo ir truputį liūdesio. Toks mišrus jausmų kokteilis, kuris pažįstamas daugeliui mamų. Anot I. Puzaraitės, svarbiausia į viską žiūrėti pozityviai, priimti tai kaip natūralų vaiko adaptacijos etapą ir pasimėgauti kiekviena diena, praleista mokykloje.
„Vaikas kasdien išmoksta ką nors naujo, tuo ir reikia džiaugtis kartu su juo. Glorija šiais metais bus paruošiamukė. Laukia nauja mokytoja, daug naujų žinių ir užduočių, bet esu tikra, kad viskas bus gerai, nes mažoji nusiteikusi puikiai. Svarbiausia neprisipirkti ko nereikia, nepermokėti ir būti su savo būsimu mokyklinuku nuo pat pasiruošimo iki pirmojo žingsnio į klasę. Visko bus, bet svarbiausia gerai nusiteikti!“ – pataria ji.
