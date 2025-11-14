Ąžuolo ir Ryčio Žvagulių mama Regvita – apie naują gyvenimo etapą ir Inetos klausimą: privertė susimąstyti

Naujienų portalui tv3.lt Regvita Macdonald atvirai prakalbo apie gyvenimą Dubajuje, šios šalies minusus ir pliusus bei Inetos Puzaraitės-Žvagulienės užduotą klausimą.
Gyvenimas Dubajuje
Prieš persikeldama į Dubajų, Regvita Macdonald kartu su vyru ir sūnumi gyveno Ispanijoje. Tačiau neseniai jų gyvenime įvyko pokyčiai: „Dar tik du mėnesius gyvenu Dubajuje. Persikėlimas reikalavo labai daug darbo: reikėjo nupirkti baldus, susidėti daiktus. Bet mes viską įvykdėme, dabar po truputį atsigauname. Viskas tik gerėja. Dabar į miestą pradedu žiūrėti ne kaip turistė.“
Pasiteiravus, kokius pliusus bei minusus įžvelgia JAE, moteris rėžė atvirai.
„Pradėsiu gal nuo minusų... Kelias siaubingas, labai dideli kamščiai. Atstumas toks, kad galėčiau jį įveikti per dešimt minučių, bet važiuoti tenka pusvalandį. Statomi visokie tiltai ir išvažiavimai, bet pastato kažkokią nesąmonę. Nusukimo kelio padaryti negali, tad tenka sukinėti ratus. Jei vežu vaiką į mokyklą pirmyn ir atgal – užtrunku dvi valandas. Tai didžiausias minusas.
Kitas minusas – jūra. Prieš 30 metų aš taip pat gyvenau Dubajuje, ir man buvo pasaka, kad gali bet kur privažiuoti ir maudytis jūroje – buvo labai gražu. Dabar pakrantėje pastatyta daug viešbučių, palikti tik keli pliažai. Jei nori atvažiuoti tik pasimaudyti, pasirinkimas labai mažas. Pliažai dažniausiai pilni. Tuomet tenka mokėti viešbučiui už kortelę, leidžiančią naudotis jų pliažu. Ji kainuoja nuo 150 iki 500 eurų“, – atskleidė moteris.
Tiesa, moters manymu, tai nėra vieninteliai minusai: „Dar vienas minusas – kondicionieriai. Lauke siaubingai karšta, o viduje tave šaldo iki neįprastai žemos temperatūros. Jei turi tiek pinigų, nejaugi negali pareguliuoti temperatūros? Neįsivaizduoju – dar į šį klausimą man niekas neatsakė. Mane tai labai nustebino. Eini į restoraną ar parduotuvę – labai šalta. Reikia užsidėti šaliką, nes žmonės šąla, prasideda peršalimai. Namuose kondicionierių naudoju tik kartais, nes esu pripratusi prie Ispanijos karščio. Čia jie labai šaldo ir dažnai nekontroliuojami.“
Nepaisant šių minusų, JAE lepina saulės spinduliais. „Pliusai – oras. Gera, šilta. Aš labai mėgstu vasarą, todėl siūlau aplankyti Dubajų – oras fantastiškas, galima maudytis jūroje, saulės užtektinai.
Saugumas taip pat puikus. Lietuviai sako, kad čia daug nusikaltimų, bet jų visur yra. Jei darai ką nors nelegalaus, bet kur gali būti pavojų. Aš galiu pasakyti, kad galiu bet kuriuo paros metu vaikščioti Dubajuje ir jaustis saugiai – visur yra kameros. Palikau maišą, ir radau jį grįžusi toje pačioje vietoje. Aptarnavimas fantastinis – tokio kitose šalyse nemačiau. Aptarnauja su šypsena, visuomet pataria. Maisto pasirinkimas didelis. Aišku, aš labai mėgstu lietuvišką maistą, varškę. Gaila, kad Dubajuje nėra lietuviškų tradicinių sūrių ar dešrų“, – savo įžvalgomis dalijosi pašnekovė.
Moteris su vyru ir sūnumi mėgsta nuvykti ir į kitą miestą, kuriame išvydo ryklius ir įspūdingo dydžio vėžlius.
„Praėjusią savaitę nuvažiavome į Fudžairą. Ten panardėme – matėme ryklius, žuveles, vėžlius, kurie buvo apie metro ilgio. Ten daug įdomių dalykų, labai mums patiko. Pliažas labai didelis“, – šyptelėjo ji.
Tęsdama pokalbį apie Dubajų, Redvita prisiminė ir užduotą Inetos Puzaraitės-Žvagulienės klausimą: „Ineta man uždavė klausimą – kas gražiau: Ispanija ar Dubajus? Atsakiau, kad tai geras klausimas, ir pagalvojau: kas gražiau – asilas ar kupranugaris? Labai skirtingos šalys.“
Susitikimai su lietuviais ir planai
Regvita Macdonald pasakojo, kad jau kuria planus, kada galės pasimatyti su vaikais ir anūkais: „Vaikai yra labai toli. Kiekvienas turi savo darbus, bet planuojame, kad anūkėliai aplankytų mane. Turiu suplanuoti ir savo 60-metį su vaikais – tai bus kitais metais. Dabar dar esame užsiėmę įsikurdami čia ir dar nesitikiu, kad čia gyvenu. Noriu daugiau susipažinti su lietuviais.“
Tiesa, Dubajuje gyvena nemažai lietuvių, čia vyksta ir bendruomenės susitikimai, į kuriuos mielai atvyksta ir pati pašnekovė.
„Buvau viename lietuvaičių susitikime bare, kuris priklauso lietuviui. Čia lietuvių labai daug, organizuojami įvairūs susitikimai. Visų aplankyti negaliu, bet retkarčiais susitinku su lietuviais. Taip pat turiu draugų, kurie čia gyvena. Man labai smagu su jais susitikti ir praleisti laiką“, – džiaugėsi ji.
Baigdama pokalbį apie naują gyvenimo etapą, moteris pasidalijo dar keliais pastebėjimais.
„Miestas labai judrus ir greitas. Dar tokio nemačiau nei Londone, nei Majamyje. Toks imlus viskam. Viskas juda labai greitai, daug jaunimo. Ispanijoje matosi daugiau vyresnio amžiaus žmonių, o čia – jaunimo miestas. Smagu stebėti, kaip viskas auga: per du mėnesius mačiau, kaip iškilo naujas pastatas – taip greitai, kad net baisu. Dubajus neturi šeštadienio ar sekmadienio – visi dirba, tai labai jaučiasi. Mokyklos atžvilgiu – stipresnės nei Ispanijoje. Lanko mokamą mokyklą, kurioje viskas labai organizuota, mokosi daug skirtingų tautų“, – pasakojo moteris.
