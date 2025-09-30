Ąžuolo ir Ryčio Žvagulių mama Regvita verčia naują gyvenimo lapą: iš sūnaus – taiklūs žodžiai

Naujienų portalui tv3.lt Regvita Macdonald atvirai prakalbo apie permainas gyvenime bei žinomus sūnus.
Gimimo diena
Rugsėjo 26 d. gimimo dieną minėjusi Regvita juokėsi, kad ji – lietuvaitė-čigonaitė: „Keliauju ne sprindžiais, ne žingsniais, o myliomis.“
Tęsdama pokalbį apie keliavimą, Regvita atskleidė, kad iš Ispanijos persikėlė gyventi į Dubajų.
„Fizinis ir moralinis perversmas – persikėlimas į kitą šalį. Ne Europą, o Jungtinius Arabų Emyratus. Tai didžiausias šių metų iššūkis. Mano gimtadienio dovana – gėlių puokštė naujuose namuose, nauji virtuvės žaisliukai, baldai ir daug smulkmenų. Tikrai geriausia dovana. Merginos klaustų: „O kodėl ne deimantai?“ Man deimantai yra mano vaikai, kurie su skambučiu mane labai pradžiugino – su sveikinimais ir palinkėjimais. O ko dar galima norėti? Man daugiau tikrai nereikia“, – sakė ji.
Pasiteiravus, kas jai būtų gyvenimo ramstis, padedantis sunkiu momentu, pašnekovė šyptelėjo.
„Turiu tikrai gerą vyrą. Jis yra mano gyvenimo kelio draugas. Mes esame kartu, todėl nėra ir sunku. Mes esame pora, kuri vieną kitą palaikome visais atvejais. Čia yra pati geriausia dar viena dovana“, – apie savo vyrą Patriką sakė moteris.
Visuomet puikios nuotaikos ir su plačia šypsena į gyvenimą žvelgianti Regvita prisiminė ir vyro klausimą.
„Aš turbūt gimiau su ta šypsena. Žmogus, kuris šypsosi – dūšia švari. Dabar gyvenime vyksta pokyčiai, nėra laiko liūdėti. Nuo mažens man taip yra: kai žmonės susiraukia, į juos nemalonu žiūrėti ir kalbėtis. Scena ir modeliavimas reikalavo, kad šypsočiausi, ir tai turbūt užstrigo manyje. Nuo mano veido niekada nedingsta šypsena. Mane juokina žmonės, kai klausia, kodėl aš šypsausi. O kas yra blogai? Kažkas mirė? Nesuvokiu tokių žmonių. Vyras kažkada paklausė, kodėl visi žmonės šypsosi, o rusai – ne. Labai priklauso nuo tautos. Mums, lietuviams, tikrai reikėtų daugiau šypsotis“, – tarė pašnekovė.
Prakalbo apie vaikus
Keturių vaikų mama džiaugėsi, kad šiemet su visomis atžalomis teko pabūti ne kartą. Nepaisant atstumo, juos pavyko pamatyti visus kartu.
„Šiemet Lietuvoje buvau tikrai daug. Su vaikais matėmės labai dažnai – tai buvo fantastika, labai smagu. Lietuvoje turiu du sūnus. Dar kitas vaikas gyvena Londone, o pagrandukas – su mumis. Surinkti visus vaikus į vieną vietą yra labai sunku, bet man pavyko. Buvo keli tokie susitikimai, ir tikrai buvo smagu. Tačiau pati gražiausia šventė buvo Ąžuolo ir Inetos vestuvės. Visi vaikai buvo kartu... Šventė truko tris dienas – buvo šokių, dainų.
Matyti keturis vaikus vienoje vietoje – tiesiog fantastika. Dar buvo dvi martelės, jos man kaip dukros. Buvo puiku pamatyti ir anūkus – jų trys, ir jie tikras smagumėlis, super! Vėliau du anūkai su Ineta atvyko aplankyti į Ispaniją, ir ten turėjome dar vieną labai gražią dieną“, – džiaugėsi pašnekovė.
Pasiteiravus apie vaikų auklėjimą, moteris neslėpė, kad ji buvo valdinga: „Auginau labai griežtai. Kol nesutvarkydavai namų – niekur išeiti negalėjai. Mano vyro auklėjimas buvo puikus – esu jam labai dėkinga. Iš jo gavau palaikymą ir vyrišką pusę, kuri tikrai daug ką pakeitė. Jis užaugino Ąžuolą ir Rytį, ir aš labai džiaugiuosi jų pasiekimais. Užaugo tikrai geri vyrai, ir mamai yra kuo didžiuotis tokiais sūnumis.“
Ryčio ir Ąžuolo Žvagulių mama džiaugėsi, kad sūnūs iš jos perėmė geriausias savybes.
„Pažiūrėkite į Ąžuolo šypseną – jo charizma tiesiog spindi. Jis velniškai gabus kūryboje. Nesigirsiu, bet manau, kad tą gabumą turiu ir aš. Pažiūrėkite, kaip Ąžuolas piešia – tai tikra fantastika. Čia yra irgi mano gabumas. Rytis taip pat turi mano užsispyrimą – jo nepastumsi niekaip. Jis myli savo šeimą ir viską atiduotų, kad būtų kartu. Tai irgi mano nuopelnas. Visada norėjau, kad vaikai būtų šalia, bet dabar jie toli, toli. Tačiau nieko nepadarysi – toks gyvenimas“, – su šypsena veide kalbėjo ji.
Nepaisant to, kad dabar juos skirs dar didesnis atstumas, Ąžuolo ištarti žodžiai išlieka taiklūs.
„Juos labai myliu ir labai pasiilgstu, nes esu toli. Kaip sakydavo Ąžuolas: „Mama, šis pasaulis kiekvieną dieną darosi vis mažesnis. Įšokai į lėktuvą ir atvažiavai.“ Tai tiesa – pasaulis tikrai mažėja, ir atvykti nebėra taip sunku. Reikės tik pavažinėti iš Dubajaus“, – viltingai kalbėjo ji.
Baigdama pokalbį, Regvita atskleidė, ko laukia: „Dabar naujas gyvenimo puslapis Dubajuje. Laukiu savo vaikų su anūkais svečiuose.“
