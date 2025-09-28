Triukšmą kieme išgirdusi Ineta Puzaraitė nesitikėjo to, ką išvydo: „Labai išsigandau“

Moteris socialiniame tinkle pasidalijo istorija.
Netikėtas gyventojas
Moteris instagrame pasakojo, kad naujas gyventojas gyvena jau nuo praėjusios savaitės: „Praeitą sekmadienį, vakare, pas mus atsirado mažytė katytė.“
Pasak Inetos, būdama namuose ji išgirdo, kaip vištos pradėjo garsiai kudakuoti. Iš karto pagalvojo, kad jas puola koks nors plėšrūnas, tačiau situacija pakrypo visiškai netikėta linkme.
„Manome, kad ją kažkas tiesiog įmetė į mūsų vištų aptvarą. Nes staiga labai garsiai pradėjo vištos kudakuoti. Galvojau, gal kažkoks gyvūnas pjauna jas. Labai išsigandau ir pakviečiau Ąžuolą, kad pažiūrėtų, kas ten vyksta“, – socialiniame tinkle dalijosi ji.
Netrukus Ineta su vyru ja pasirūpino: „Mes ją nukirminome, pasirūpinome, kad neturėtų kailiuke ko nereikia ir dabar ji savaitę sėkmingai gyvena kieme, įsitaisiusi ant sofos.“
