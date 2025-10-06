40-metį švenčiantis Ąžuolas Žvagulis apie santykius ir šeimos svajonę: „Tikimės įgyvendinti per artimiausius metus“

Artėjant jubiliejui Ą. Žvagulis kalbėjosi su naujienų portalu tv3.lt. Nors pašnekovas teigė, kad šią dieną dirbs ir šventės nekels, 40-metis neliks nepaminėtas.
„Manau, kad šia proga tiesiog turėsime keletą vakarienių su artimaisiais. Galbūt vieną dieną su draugais, kitą – su tėvais, trečią – su močiutėmis“, – šyptelėjo jis.
Jubiliejus skatina galvoti apie sveikatą
Jubiliejai visuomet tampa proga bent trumpam stabtelėti kasdienybėje ir pažvelgti į nueitą kelią, pasvarstyti apie ateitį. Štai Ą. Žvaguliui 40-metis pirmiausia primena apie tai, kad svarbu skirti daugiau dėmesio savo sveikatai.
„Kaip sakant, gazas-dugnas buvo tarp 30 ir 40 metų, o dabar metas truputį daugiau prisižiūrėti save ir sveikatą. Praėjusiais metais pradėjau vaikščioti į sporto klubą ir man tai labai patinka. O kalbant apie nueitą gyvenimo kelią, manau, kad viskas pavyko žymiai geriau, nei buvo svajota.
Žinoma, svajonių galvoje yra ir daugiau, bet svarbiausi dalykai yra žmona, du sveiki vaikai ir šalia esantys mylintis ir mylimi draugai“, – mintimis dalijosi Ą. Žvagulis.
Ąžuolas tikino nesantis iš tų žmonių, kurie baiminasi vis didėjančių metų skaičių. Priešingai, vyras džiaugiasi iš tėčio paveldėjęs gerus genus.
„Puikiai prisimenu tėčio 40-metį, ten buvo vau. Ir dabar pasižiūrėjęs į jį matau, kiek daug energijos turi, tad ir manęs tie metai negąsdina. Mano senelis taip pat buvo jaunatviškas. Anksčiau žmonės po 50 metų jau buvo nurašomi, o dabar, manau, viskas kitaip. Svarbiausia prižiūrėti sveikatą“, – pabrėžė jis.
Ąžuolo ir Inetos romantika – darbas kartu
Pokalbiui pasisukus apie pastaruosius metus, Ąžuolas neslėpė – jie buvo kupini įvykių, tačiau labiau priminė išbandymų maratoną. Šiuo metu jis visas jėgas skiria verslo plėtrai, o vasarą ryžosi naujam iššūkiui – įsigijo vandenlenčių parką. Bet ar nesinori Ąžuolui bent trumpam stabtelėti ir pagyventi ramiau?
„Kartais šiek tiek norisi. Iš tikrųjų jau buvo kiek ramesnis laikas, bet tuomet atsirado vandenlenčių parkas. Tad taip mano gyvenime ir būna – jeigu tik atsiranda šiek tiek ramybės, greitai išlenda nauji projektai. Bet visa tai darau kartu su Inetos palaikymu – jeigu jai norėtųsi ramybės, tikrai vienas nelėkčiau į naujus dalykus, net nepatempčiau.
Prie vandenlenčių parko taip pat dirbame kartu su Ineta. Nors kalbamės apie darbus, mums šie projektai suteikia daug laiko būti kartu. Tokia yra mūsų romantika“, – dalijosi pašnekovas.
Ąžuolas neslėpė, kad nuolat dirbant kartu su žmona sunku išvengti pykčių ar kartais pasitaikančių aštresnių diskusijų. O namuose, kaip sakė jis pats, daugiausia nesutarimų kyla dėl vaikų auklėjimo.
„Paprastas pavyzdys – kai vaikai valgo su manimi, jie valgo tai, ką aš paruošiu. O pas Inetą visada yra pasirinkimas iš trijų arba keturių patiekalų. Čia yra ta mamos meilė, dėl kurios kartais su Ineta pasipykstame ir padiskutuojame. Nesakau, kad noriu, jog vaikai užaugtų griežtoje aplinkoje, bet noriu, kad nebūtų išlepinti“, – kalbėjo Ą. Žvagulis.
Prieš keletą metų Ąžuolas yra pasakojęs apie laikotarpį, kai darbų buvo tiek daug, kad net vaikai jį matydavo ne taip dažnai, kaip norėtųsi. Vyras pasidžiaugė, kad dabar viskas kitaip – daugiau darbų gali atlikti namuose, tad ir su šeima matosi gerokai dažniau.
„Dabar fiziškai nei šakočius kepu, nei kebabus lankstau, nors buvo toks trijų metų laikotarpis. O šiuo metu jau viskas susidėlioję taip, kad mano darbas tampa labiau nuotolinis, iš namų. Tad nuvežu vaikus ir į mokyklą, ir į darželius, matomės dažnai“, – pasidžiaugė jis.
Atskleidė naują užmojį
Ruduo Žvagulių šeimoje žymi ne vieną progą – spalio pradžioje savo gimtadienius minėjo ir Irena Starošaitė su sūnumi Vakariu Žvaguliu. Pasidomėjus, ar tokios progos suburia visą šeimą, Ąžuolas tikino, kad su artimaisiais susitinka ne tik per šventes.
„Pavasarį buvo mūsų su Ineta vestuvės, o liepą – tėvo šešiasdešimtmetis, tad turėjome gražaus laiko su artimaisiais, Irenos ir Vakario gimtadienių proga buvo surengta vakarienė. Bet mes dažnai sugalvojame, kaip susibėgti ne tik per šventes.
Pavyzdžiui, savaitgaliais dažnai kepame mėsytę, tai darome arba mūsų kieme, arba važiuojame pas tėvą, arba vykstame į Marijampolės pusę pas Inetos tėvus. Visi matomės pakankamai dažnai“, – pasakojo Ą. Žvagulis.
Nors Ąžuolo gyvenime veiksmo išties netrūksta, jo mintyse – dar ne viena neįgyvendinta svajonė. Naujienų portalui tv3.lt jubiliatas atskleidė vieną iš jų – pasirodo, šeima planuoja įsigyti būstą svetur.
„Tikrai norėčiau kažkur, kur šilta, turėti savo būstą. Mėginsime tai įgyvendinti per artimiausius metus. Kol kas nežinome, kur tiksliai, bet aš esu įsimylėjęs Italiją. Tačiau yra ir fainų vietų Ispanijoje, kur gyveno mano mama. Tad turbūt rinksimės iš šių šalių. Žinoma, tai taip pat bus ir verslas, ne tik mūsų poilsio vieta“, – atskleidė Ą. Žvagulis.
