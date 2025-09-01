Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Sesės Puzaraitės išlydėjo vaikus į mokyklą: parodė šventės akimirkas

2025-09-01 18:14
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-09-01 18:14

Šiandien, rugsėjo 1-ąją, Lietuvos mokyklų kiemus puošė gėlės, skambėjo juokas ir sveikinimai, o širdyse tvyrojo jaudulys bei naujų pradžių džiaugsmas. Pirmadienį į mokyklas savo atžalas lydėjo ir sesės Ineta ir Irūna Puzaraitės.

Sesės Puzaraitės išlydėjo vaikus į mokyklas (nuotr. asm. archyvo)

Šiandien, rugsėjo 1-ąją, Lietuvos mokyklų kiemus puošė gėlės, skambėjo juokas ir sveikinimai, o širdyse tvyrojo jaudulys bei naujų pradžių džiaugsmas. Pirmadienį į mokyklas savo atžalas lydėjo ir sesės Ineta ir Irūna Puzaraitės.

5

Rugsėjo 1-ąją seserys Puzaraitės socialiniuose tinkluose dalijosi šiltais kadrais iš mokslo ir žinių šventės.

Sesės Puzaraitės išlydėjo vaikus į mokyklą

Štai Ineta pirmadienio rytą parodė, kad sūnaus Bernardo nuotaikos buvo ne pačios linksmiausios – berniukas užfiksuotas nuleidęs galvą į žemę.

Tiesa, jau kitame kadre Inetos sūnus šypsosi ir pozuoja su puokšte kardelių.

Su kardeliais įsimažino ir Ąžuolas su Ineta – savo nuotraukas juodu suklijavo į bendrą kadrą, kuriame atrodė lyg būtų bendraklasiai.

Šventiniais kadrais dalijosi ir Irūna, įsiamžinusi su sūnumi Toru ir dukra Glorija.

Kaip pažymėjo mama, mergaitė šiemet pradėjo lankyti priešmokyklinę klasę, o berniukas tapo antroku.

