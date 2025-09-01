Sesės Puzaraitės išlydėjo vaikus į mokyklą: parodė šventės akimirkas

Rugsėjo 1-ąją seserys Puzaraitės socialiniuose tinkluose dalijosi šiltais kadrais iš mokslo ir žinių šventės.
Sesės Puzaraitės išlydėjo vaikus į mokyklą
Štai Ineta pirmadienio rytą parodė, kad sūnaus Bernardo nuotaikos buvo ne pačios linksmiausios – berniukas užfiksuotas nuleidęs galvą į žemę.
Tiesa, jau kitame kadre Inetos sūnus šypsosi ir pozuoja su puokšte kardelių.
Su kardeliais įsimažino ir Ąžuolas su Ineta – savo nuotraukas juodu suklijavo į bendrą kadrą, kuriame atrodė lyg būtų bendraklasiai.
Šventiniais kadrais dalijosi ir Irūna, įsiamžinusi su sūnumi Toru ir dukra Glorija.
Kaip pažymėjo mama, mergaitė šiemet pradėjo lankyti priešmokyklinę klasę, o berniukas tapo antroku.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!