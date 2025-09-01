„US Open“ turnyre – kosminis čekės išsigelbėjimas 28 taškų pareikalavusiame pratęsime

B. Krejčikova beviltiškai pralaimėjo pirmąjį setą, o antrojo seto pradžioje nerealizavo „break pointo“, pralaimėjo savo padavimų seriją ir vėl paleido varžovę į priekį (1:3). B. Krejčikova netrukus atsitiesė, o T. Townsend iššvaistė „break pointą“ ir persvaros nesusigrąžino (3:3).
Antrojo seto dešimtajame geime amerikietė buvo per tašką nuo pergalės, bet B. Krejčikova atsilaikė. Vienuoliktajame geime čekė dar laimėjo varžovės padavimų seriją (6:5), bet vėliau palūžo savo padavimų metu ir turėjo žaisti pratęsimą. Ten čekė sukūrė tikrą stebuklą. T. Townsend pratęsime turėjo dar 7 „match pointus“ (3:6, 6:7, 10:11, 11:12, 12:13), bet nė vieno iš jų nerealizavo, o B. Krejčikova galiausiai laimėjo neįtikėtiną 28 taškų pratęsimą.
BARBORA KREJCIKOVA WON THIS MATCH
Trečiajame sete lygi kova tęsėsi iki šeštojo geimo, kuriame čekė laimėjo varžovės padavimų seriją (4:2). T. Townsend septintajame geime varžovei atsakė tuo pačiu, bet aštuntajame geime vėl strigo savo padavimų metu (5:3) ir vėliau čekės nepavijo bei nesulaikė ašarų.
B. Krejčikova ketvirtfinalyje žais su amerikiete Jessica Pegula (WTA-4).
Tolyn žengė ir kita čekė Marketa Vondroušova (WTA-60), kuri 6:4, 5:7, 6:2 įveikė Kazachstano atstovę Eleną Rybakiną (WTA-10). Čekė atliko 13 neatremiamų padavimų (varžovė – 5), o E. Rybakina padarė 38 neišprovokuotas klaidas (M. Vondroušova – 15).
Ketvirtfinalyje M. Vondroušovos lauks reitingo lyderė Aryna Sabalenka.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
