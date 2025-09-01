Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Liverpool“ už rekordinę sumą įsigijo Alexanderį Isaką

2025-09-01 23:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 23:48

„Liverpool“ oficialiai pranešė, jog komandos gretas papildė puolėjas Alexanderis Isakas.

Alexanderis Isakas | Scanpix nuotr.

„Liverpool“ oficialiai pranešė, jog komandos gretas papildė puolėjas Alexanderis Isakas.

0

„Jaučiuosi nuostabiai. Buvo ilga kelionė tam, jog čia atsidurčiau. Visgi dabar labai džiaugiuosi būdamas šios komandos dalimi. Didžiuojuosi tuo. Nekantrauju susitikti su komandos draugais ir fanais. Esu puolėjas, bet visada noriu duoti komandai kuo daugiau, dažniausiai įvarčių, bet ir daug daugiau. Noriu laimėti viską“, – kalbėjo švedas.

Pasak šaltinių, Anglijos čempionai už švedą „Newcastle Utd“ sumokėjo 125 mln. svarų sterlingų siekiančią sumą. A. Isakas pirmadienį sėkmingai atliko medicininę patikrą.

A. Isakas tapo brangiausiu pirkiniu „Premier“ lygos istorijoje, aplenkdamas „Chelsea“ atstovą Moisesą Caicedo, kuris 2023 m. vasarą prisijungė prie „mėlynųjų“ už 115 mln. svarų sterlingų.

Tai buvo jau antras kartas, kai „Liverpool“ pagerins klubo perėjimo sumos rekordą. Arne Sloto vadovaujama komanda kiek anksčiau šią vasarą taip pat paklojo 100 mln. svarų sterlingų ir galimus 16 mln. svarų sterlingų priedų už Floriano Wirtzo persikėlimą į Angliją.

