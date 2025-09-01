Lietuvos paplūdimio teniso čempionate nestigo atkaklių kovų ir staigmenų

Lietuvos paplūdimio teniso čempionatas vyko 14 kartą. Pernai surengtame čempionate varžėsi per 170 šio azartiško sporto atstovų, o šiemet norėjusių pasitikrinti savo jėgas buvo 218. Čempionate žaidėjai varžėsi ne tik dėl medalių, bet ir taškų nacionaliniam reitingui.
Moterų dvejetų finale susitiko tos pačios varžovės, kaip ir atrankoje į Europos čempionatą. Ieva Gelažanskaitė ir Valerija Keda atkaklioje kovoje dar kartą Aistei Griciūtei ir Mortai Matelytei įrodė, kad yra stipresnės. Kova vyko labai permainingai: pirmą setą laimėjo Aistė ir Morta, tačiau antrame ir trečiame užtikrintai pirmavo ir nugalėjo Ieva su Valerija.
Vyrų dvejetuose nugalėjo po ilgos pertraukos į čempionatą grįžę daugkartiniai Lietuvos čempionai Eligijus ir Skirmantas Mačinskai.
Daugiausiai staigmenų pateikė mišrių dvejetų grupė. Gan anksti – aštuntfinalyje – susitiko vieni iš favoritais laikytų Ieva Gelažanskaitė su Tadu Januliu ir jaunosios kartos atstovai Dominyka Lebiodaitė su Augustu Normantu. Po labai atkaklios kovos, abiem laimėjus po vieną setą, „super tie-break“ rezultatu 10:7 nugalėjo Dominyka ir Augustas. O finale jie dar kartą įrodė savo pranašumą ir nugalėjo vieną stipriausių turnyro mišrių porų Svetlaną Voišnis ir Robert Sokolov.
Taip pat išsiaiškinti ir stipriausi jaunieji paplūdimio teniso talentai. U14 berniukų grupėje nugalėjo Algirdas Simutis ir Ąžuolas Žukauskas. Beje, abiems tik po 10 metų. U16 merginų grupėje ant aukščiausios pakylos lipo Auksė Buteikytė ir Ela Lumpickaitė, U18 merginų – Lukrecija Aleksandravičiūtė ir Urtė Dainiutė, o U18 vaikinų – Nojus Naujokaitis ir Saimonas Žiūkas.
„Lietuvos paplūdimio teniso čempionatai rengiami nuo 2012 m. ir norinčių juose pasitikrint jėgas nuolat daugėja. Šiemet pirmą kartą čempionatų istorijoje vyrų ir moterų dvejetai vyko dvigubai didesnėje – 32 komandų – lentelėje, – pasakoja Gediminas Šlivinskas, Lietuvos paplūdimio teniso federacijos (LPTF) prezidentas. – Čempionatuose gali dalyvauti visi Lietuvos žaidėjai, kurie turi galiojančią LPTF licenciją. Per pastaruosius metus tokių žaidėjų padaugėjo apie 30 %.“
Paplūdimio tenisas žaidžiamas dvejetais su specialiomis raketėmis ir kamuoliukais tinklinio dydžio aikštelėje. Šiemet čempionate buvo naudojami profesionalūs „Quicksand“ kamuoliukai. Šio žaidimo taisyklės gana paprastos, su jomis galima susipažinti tinklapyje Beachtennis.lt.
Paplūdimio tenisas praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje gimė Komakjo (it. Comacchio) miestelyje, kai tenisininkai ėmė žaisti savo raketėmis paplūdimiuose įrengtose tinklinio aikštelėse. Pagal dabartines taisykles pirmą kartą jis žaistas Ispanijos mieste Torredembaroje 1976 m., o po poros metų čia surengtas pirmasis čempionatas, kuris tame pačiame įspūdingame paplūdimyje vyksta beveik kasmet. Šios sporto šakos aukso amžius prasidėjo ir populiarumas pasaulyje ypač išaugo po 2008 m., kai ją pripažino ir dabar globoja Tarptautinė teniso federacija. Beje, per pastaruosius trejetą metų Italijos komanda yra tapusi Pasaulio paplūdimio teniso čempione, o šį titulą ji iškovojo įveikusi Ispanijos arba Brazilijos rinktines.
