Vaitiekūnas ir Sabaliauskas Italijoje dramatiškai pralaimėjo ITF turnyro ketvirtfinalyje

Pirmojo seto lūžis įvyko, kai italai surengė spurtą 4:0 (2:1, 2:5). Lietuviai vėliau realizavo vieną „break pointą“, bet tai leido tik kiek sušvelninti deficitą. Antrajame sete mūsiškiai sugebėjo panaikinti 2 geimų deficitą (1:3, 3:3), o dvyliktajame geime varžovų padavimų metu susikūrė „set pointą“ ir nesuklydo.
Mačo pratęsime ilgą laiką niekas neįgijo bent 2 taškų persvaros, kol lietuviams pavyko kiek atitrūkti (9:7). Deja, mūsiškiai nerealizavo abiejų „match pointų“, o italai, irgi susikūrę 2 tokias progas, antru bandymu įtvirtino pergalę.
Mūsiškiai pelnė 192 JAV dolerius bei po 2 ATP dvejetų reitingo taškus.
22-ejų P. Vaitiekūnas (ATP-1394) vienetų pagrindinio etapo starte per 1 valandą 42 minutes 5:7, 2:6 pralaimėjo italui Nicolai Rispoli (ATP-2147). Abu tenisininkai į pagrindinį etapą iškopė po kvalifikacijos kovų. Lietuvis pelnė 2 ITF vyrų reitingo taškus bei 156 JAV dolerius.
Taip pat vienetų kvalifikacijoje dalyvavo 22-ejų A. Sabaliauskas (ATP-1996), kuris pirmajame rate 3:6, 4:6 neatsilaikė prieš italą Denisą Constantiną Spiridoną (ATP-1434).
ITF serijos vyrų teniso turnyro Italijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!