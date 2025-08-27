Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Vaitiekūnas ir Sabaliauskas Italijoje dramatiškai pralaimėjo ITF turnyro ketvirtfinalyje

2025-08-27 17:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 17:40

Italijoje vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje trečiadienį Ainius Sabaliauskas su Pijumi Vaitiekūnu per 1 valandą 32 minutes 4:6, 7:5, [10:12] pralaimėjo prieš italus Lorenzo Beraldo ir Lorenzo Comino.

Ainius Sabaliauskas l Irmanto Gelūno/BNS Foto nuotr.

Italijoje vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje trečiadienį Ainius Sabaliauskas su Pijumi Vaitiekūnu per 1 valandą 32 minutes 4:6, 7:5, [10:12] pralaimėjo prieš italus Lorenzo Beraldo ir Lorenzo Comino.

REKLAMA
0

Pirmojo seto lūžis įvyko, kai italai surengė spurtą 4:0 (2:1, 2:5). Lietuviai vėliau realizavo vieną „break pointą“, bet tai leido tik kiek sušvelninti deficitą. Antrajame sete mūsiškiai sugebėjo panaikinti 2 geimų deficitą (1:3, 3:3), o dvyliktajame geime varžovų padavimų metu susikūrė „set pointą“ ir nesuklydo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mačo pratęsime ilgą laiką niekas neįgijo bent 2 taškų persvaros, kol lietuviams pavyko kiek atitrūkti (9:7). Deja, mūsiškiai nerealizavo abiejų „match pointų“, o italai, irgi susikūrę 2 tokias progas, antru bandymu įtvirtino pergalę.

REKLAMA
REKLAMA

Mūsiškiai pelnė 192 JAV dolerius bei po 2 ATP dvejetų reitingo taškus.

22-ejų P. Vaitiekūnas (ATP-1394) vienetų pagrindinio etapo starte per 1 valandą 42 minutes 5:7, 2:6 pralaimėjo italui Nicolai Rispoli (ATP-2147). Abu tenisininkai į pagrindinį etapą iškopė po kvalifikacijos kovų. Lietuvis pelnė 2 ITF vyrų reitingo taškus bei 156 JAV dolerius.

Taip pat vienetų kvalifikacijoje dalyvavo 22-ejų A. Sabaliauskas (ATP-1996), kuris pirmajame rate 3:6, 4:6 neatsilaikė prieš italą Denisą Constantiną Spiridoną (ATP-1434).

ITF serijos vyrų teniso turnyro Italijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų