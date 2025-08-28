Pasaulinėje trenerių konferencijoje Vilniuje – su Ispanijos teniso elitu dirbančio lietuvio įžvalgos

Spalio pabaigoje M. Gudelis trumpam užsuks į Lietuvą. Čia jis savo žiniomis ir patirtimi dalinsis su „SEB arenoje“ Vilniuje vyksiančios Tarptautinės teniso federacijos ir Lietuvos teniso sąjungos rengiamos Pasaulinės teniso trenerių konferencijos dalyviais.
Vasaros viduryje lietuvis darbavosi Vimbldono teniso turnyre. Paklaustas ar tenai jam teko dirbti su iki finalo nukeliavusiu Ispanijos teniso vunderkindu Carlosu Alcarazu, lietuvis purto galvą.
„Ne, Carlosas bene vienintelis iš pajėgiausių Ispanijos tenisininkų turi savo asmeninį sporto gydytoją, dirbantį su juo jau daugybę metų. Pažįstu jį, kartais galime pasitarti dėl vienos ar kitos situacijos, bet tiesiogiai su Carlosu Alcarazu aš nedirbu. Tačiau ir be jo Ispanijoje yra daug aukščiausio lygio tenisininkų, tad veiklos man tikrai netrūksta. Ypač tokiame turnyre kaip Vimbldonas“, – šypsosi M. Gudelis.
Vilniuje vyksiančioje konferencijoje sporto gydytojas daugiausiai kalbės apie medikų vietą sportininkų komandose.
„Mes įpratę, kad tenise nuo mažų dienų viskas sukasi aplink sportininko, jo tėvų ir trenerių komandos trejybę. Aš manau, kad šią ekosistemą būtina papildyti ir sporto gydytoju, kineziterapeutu. Paskutiniu metu nuolatos girdime, kad profesionalus sportas darosi ypač fiziškas, rezultatus lemia tinkamas fizinis pasirengimas ar atleto fizinė būklė. Išimtimi nėra ir tenisas. Todėl būtent sporto gydytojo įtraukimas į komandą, jo žinios ir patirtis gali vaidinti ypač svarbią rolę. Ne tik gydant patirtas traumas ar grįžtant po jų, tačiau ir siekiant jų išvengti“, – sako sporto gydytojas.
Anot jo, kiekvienai sporto šakai būdingos tam tikros specifinės traumos. Be to, skirtingų sporto šakų atletai po tų pačių traumų į sportą grįžta per skirtingus laikotarpius.
„Tai lemia įvairūs aspektai, pavyzdžiui, judėjimo pobūdis, tam tikri specifiniai judesiai, net varžybų grafikai. Imkime kad ir čiurnos traumas. Priklausomai nuo čiurnos traumos pobūdžio, krepšininkų gijimas po jų kartais gali užtrukti iki poros savaičių. Tenisininko gi po tokios pat traumos laukia gerokai ilgesnis grįžimas į kortus“, – aiškina M. Gudelis.
Kas du metus metus rengiamoje Pasaulinėje trenerių konferencijoje dalyvaus per 700 trenerių iš daugiau nei 100 pasaulio šalių. Konferencija „SEB arenoje“ vyks šių metų spalio 29-31 dienomis.
