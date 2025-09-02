Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Istorinio sugrįžimo namo laukiantis Stanionis: „Turėjau viziją, kuri dabar išsipildys“

2025-09-02 19:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 19:20

„Sako, kad namie kovojant būna jaudulys. Bet aš jau daug turiu patirties, bus tik smagiau, kai visi namie palaikys. Labai laukiu to vakaro, visos savaitės iki kovos, viskas bus visiškai kitaip. Labai to laukiu, galės būti mano mama, dukra, žmona, kovos dieną būsime visi kartu“, – UTMA pokalbyje teigė rugsėjo 27 d. pirmą kartą į profesionalų ringą Kaune žengsiantis Eimantas Stanionis.

Eimantas Stanionis | „Stop“ kadras

E. Stanionis (15-1, 9 KO) pirmą kartą per savo profesionalo karjerą rugsėjo 27 d. pasirodys Kaune, „Žalgirio“ arenoje, UTMA 13 x STANIONIS PROMOTIONS kovų vakaro metu.

Lietuvis Kaune susikaus su Pietų Afrikos Respublikos boksininku Jabulani Makhense (16-2, 8 KO).

Buvusio WBA pasaulio čempiono kova vainikuos UTMA 13 X STANIONIS PROMOTIONS kovų vakarą „Žalgirio“ arenoje, kuriame žiūrovai taip pat galės išvysti titulinę Raimondo Avlasevičiaus ir Nikola Cvetkovičiaus kovą, taip pat ringe itin intriguojančioje dvikovoje susitiks Dominykas Dirkstys ir Naglis Kanišauskas.

„Jei save įsistatau į kitų vaidmenį, labai norėčiau pamatyti, susirinkti su draugais, pamatyti geras kovas, bus labai įdomių kovų. Bus tikra šventė, geras vakaras, galima praleisti laiką su draugais, šeima. Labai laukiu, negaliu apsakyti kaip laukiu tų kovų, to vakaro. Noriu pamatyti kiek bus žmonių, kiek jiems tai yra svarbu, kiek nori jų pamatyti mane, kitus kovotojus“, – istoriniu vakaru kovų vakaru džiaugėsi E. Stanionis.

Bilietus į šį istorinį Lietuvos kovinio sporto renginį parduoda kakava.lt, o PPV transliaciją galima įsigyti UTMA.lt.

„Tai visada buvo mano vizija ir noras. Visada labai norėjau kovoti Lietuvoje. Kai tik tapau profesionalu visada ir su savo vadybininkais šnekėjau, siūliau jiems bandyti Lietuvoje padaryti kovą. Sakiau, kad taip, esame nedidelė šalis, bet turime daug sirgalių, daug kas myli kovinį sportą. Bet jie šnekėjo, kad yra Lietuva, yra JAV.

Bet aš žinojau, kad tikrai įmanoma, tikrai galima. Reikia tam tikrų žmonių, kad surengtų ir padarytų. Mano svajonės pildosi pastaruoju metu“, – teigia E. Stanionis.

Boksininkas pokalbyje su UTMA teigė, kad derybų procesas, norint surengti profesionalaus bokso kovą Lietuvoje, buvo nelengvas, tačiau viskam pavykus E. Stanionis deda viltis į tai, kad tai bus tik pradžia naujai profesionalaus bokso erai Lietuvoje.

Pokalbis su E. Stanioniu įvyko iki kovos likus kiek mažiau nei dviem mėnesiams, tačiau tai pirmas kartas per labai ilgą laiką, kai iki dvikovos likus tokiam laiko tarpui E. Stanionis vis dar yra Lietuvoje.

„Šalia yra šalia. Visada norėjau ruoštis namuose, nežinau dar, ar tai bus gerai (juokiasi – aut. past.). Dabar jaučiuosi gerai, galiu visada ramiai visur nueiti, viskas arti. Čia viskas yra vietoje, viskas yra pažįstama, jei ne, kažkas tikrai padės. Man asmeniškai viskas yra geriau, tik kyla klausimų dėl partnerių, kuriuos reikia atsivežti. Daug kartų sakiau, kad Lietuvoje galiu pasiruošti geriau“, – teigė E. Stanionis.

Į ringą boksininkas grįžta po šiais metais patirto pralaimėjimo prieš Jaroną Ennisą, tačiau sugrįžimas yra visiškai kitoks – namo.

„Visada buvau pasiruošęs, žinojau, kad mano yra toks stilius, žinojau, kad ateis diena, kai pralaimėsiu. Bet viskas, kaip ten susiklostė tuo metu, Emilijos gimdymas, galvojau, kad tikrai nespėsiu grįžti. Viskas buvo chaosas, dar porą mėnesių po kovos negrįžau į save. Viskas mane dabar sustiprino, dabar į viską žiūriu visai kitaip, kai tampi tėvu – viskas kitaip“, – kalbėjo E. Stanionis.

Boksininkas šiuo metu ant rankų sūpuoja ir savo dukrytę, o stebėti jo kovą Lietuvoje galės ne tik visi Lietuvos kovinio sporto aistruoliai, tačiau ir patys artimiausi jo žmonės.

„Iš arti yra mačiusi tik Emilija, ji buvusi visur. Visada turėjau galvoje, kad norėčiau, kad būtų Emilija ir mano vaikas, galvodavau, kad duosiu bučinį prieš kovą, motyvacijos suteiks. Tokią turėjau viziją, kuri dabar išsipildys. Kai būna visi savi aplinkui, tada yra ir dalis įtampos, visi nori, kad laimėtum. Bet boksas yra nenuspėjamas, visada gali paslysti. Nesvarbu, kokie atvažiuoja varžovai. Esu disciplinuotas, koks bebūtų varžovas, visada treniruojuosi taip pat. Jaučiuosi dabar labai gerai, viskas, kas vyksta, viskas kaip filme, viskas pildosi“, – teigė E. Stanionis.

Kaip pasakojo pats boksininkas, specifiškai jis nesirinko nei vieno varžovo ir tvirtai tiki, kad į Kauną J. Makhense atvyks pavojingas ir norintis sensacingos pergalės. Jo pasiekimų kraityje buvo nugulę ir keli čempiono diržai – boksininkas per savo karjerą yra tapęs IBF Afrikos pusvidutinio svorio čempionu, buvo pasipuošęs kitais Afrikos regiono WBA ir IBF diržais.

„Buvo dar įvairių kitų kovotojų, bet čia buvo tas varžovas. Jis atvažiuos iš Afrikos, tikrai norės nugalėti mane. Yra aukštai reitinge, yra kovojęs su olimpiniu čempionu, kovojęs dėl titulo, turi patirties. Tai tikrai bus įdomi kova“, – teigė E. Stanionis.

Visą pokalbį su Eimantu Stanioniu galite rasti UTMA „Youtube“ paskyroje.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

