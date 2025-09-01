Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Eimantas Stanionis gali ilgai nesulaukti kovos dėl WBA čempiono diržo

2025-09-01 21:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 21:15

2-ą vietą geriausių WBA pusvidutinio svorio kategorijos boksininkų reitinge užimantis lietuvis Eimantas Stanionis (15-1, 9 nokautai) jau rugsėjo 27 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje susikaus su Jabulani Makhense (16-2, 8 nokautų) iš Pietų Afrikos Respublikos, kuris didžiųjų organizacijų reitinguose į 15-uką nepatenka.

Eimantas Stanionis | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.

2-ą vietą geriausių WBA pusvidutinio svorio kategorijos boksininkų reitinge užimantis lietuvis Eimantas Stanionis (15-1, 9 nokautai) jau rugsėjo 27 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje susikaus su Jabulani Makhense (16-2, 8 nokautų) iš Pietų Afrikos Respublikos, kuris didžiųjų organizacijų reitinguose į 15-uką nepatenka.

REKLAMA
0

Atrodytų, kad 2-a vieta reitinge E. Stanioniui turėtų suteikti šansą artimiausiu metu gauti titulinę kovą, tačiau WBA organizacijoje dabar susiklostė toks chaosas, kad lietuviui laukti titulinės kovos gali tekti labai ilgai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po to, kai Jaronas Ennisas perėjo į aukštesnę svorio kategoriją ir be kovos atidavė čempiono diržą, vieninteliu WBA čempionu paskelbtas Rolando „Rolly“ Romero. Jau seniai pirmumo teisę kautis dėl pasaulio čempiono diržo turi uzbekas Šachramas Gijasovas. Jis pirmauja reitinge ir ilgai laukia savo progos.

REKLAMA
REKLAMA

Manyta, kad R. Romero po pergalės prieš Ryaną Garcią sutiks kautis su privalomuoju varžovu, bet dabar jau kalbama, kad R. Garcia gali gauti revanšo teisę. Tokiu atveju Š. Gijasovas titulinės kovos turėtų laukti dar ilgiau.

Už E. Stanionio reitinge šiuo metu rikiuojasi meksikietis Raulis Curielis, nors pagal WBA sistemą jis netgi turėtų būti arčiau titulinės kovos nei lietuvis. R. Curielis prieš porą mėnesių nokautavo Victorą Ezequielį Rodriguezą, o WBA tai kovai tai buvo suteikusi „title eliminator“ statusą, kas reiškia, kad R. Curielis dabar turėtų gauti teisę kautis dėl čempiono diržo.

REKLAMA
REKLAMA

Kol Š. Gijasovas su R. Curieliu laukia savo šanso, WBA sugalvojo...surengti dar vieną „title eliminator“ kovą. Toks statusas buvo suteiktas brito Pato McCormacko (7-0) ir Miguelio Parros (25-5-1) dvikovai. P. McCormackas dabar reitinge yra 7-as, o M. Parra – 12-as. Tai reiškia, kad jau po kelių dienų WBA pusvidutinio svorio kategorijoje bus bent 3 kovotojai, kurie pagal taisykles galės reikalauti kovos su pasaulio čempionu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WBA reitingas:

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų