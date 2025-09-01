Eimantas Stanionis gali ilgai nesulaukti kovos dėl WBA čempiono diržo

Atrodytų, kad 2-a vieta reitinge E. Stanioniui turėtų suteikti šansą artimiausiu metu gauti titulinę kovą, tačiau WBA organizacijoje dabar susiklostė toks chaosas, kad lietuviui laukti titulinės kovos gali tekti labai ilgai.
Po to, kai Jaronas Ennisas perėjo į aukštesnę svorio kategoriją ir be kovos atidavė čempiono diržą, vieninteliu WBA čempionu paskelbtas Rolando „Rolly“ Romero. Jau seniai pirmumo teisę kautis dėl pasaulio čempiono diržo turi uzbekas Šachramas Gijasovas. Jis pirmauja reitinge ir ilgai laukia savo progos.
🥊 EDDIE HEARN PUSHING FOR ROMERO/GIYASOV! @EddieHearn has called for the WBA to ORDER Rolly Romero to defend his WBA Welterweight World title against @ShakhramG!💥
The WBA originally called Giyasov as mandatory challenger in September 2024‼️#RomeroGiyasov pic.twitter.com/4Gww6yrFE3REKLAMA— International Boxing News (@IntBoxingNews) August 8, 2025
Manyta, kad R. Romero po pergalės prieš Ryaną Garcią sutiks kautis su privalomuoju varžovu, bet dabar jau kalbama, kad R. Garcia gali gauti revanšo teisę. Tokiu atveju Š. Gijasovas titulinės kovos turėtų laukti dar ilgiau.
Už E. Stanionio reitinge šiuo metu rikiuojasi meksikietis Raulis Curielis, nors pagal WBA sistemą jis netgi turėtų būti arčiau titulinės kovos nei lietuvis. R. Curielis prieš porą mėnesių nokautavo Victorą Ezequielį Rodriguezą, o WBA tai kovai tai buvo suteikusi „title eliminator“ statusą, kas reiškia, kad R. Curielis dabar turėtų gauti teisę kautis dėl čempiono diržo.
Kol Š. Gijasovas su R. Curieliu laukia savo šanso, WBA sugalvojo...surengti dar vieną „title eliminator“ kovą. Toks statusas buvo suteiktas brito Pato McCormacko (7-0) ir Miguelio Parros (25-5-1) dvikovai. P. McCormackas dabar reitinge yra 7-as, o M. Parra – 12-as. Tai reiškia, kad jau po kelių dienų WBA pusvidutinio svorio kategorijoje bus bent 3 kovotojai, kurie pagal taisykles galės reikalauti kovos su pasaulio čempionu.
🚨 MCCORMACK-PARRA NOW TITLE ELIMINATOR— EverythingBoxing | Darshan Desai (@EverythingBoxi2) September 1, 2025
📈 Pat McCormack (No. 7)-Miguel Parra (No. 12) has been upgraded to an eliminator for the WBA Welterweight Title.
👑 Champion is Rolly Romero, mandatory is Shakhram Giyasov and No. 2 is Eimantas Stanionis.
👀 McCormack will be in line… pic.twitter.com/6Z97xXD4T6
Raul Curiel fight on the Jake Paul chaves card was literally a WBA eliminator.. WBA is a fucken JOKE— Canes 💎✝️ (@canescs) September 1, 2025
WBA reitingas:
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!